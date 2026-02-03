邱垂正：李貞秀放棄中國國籍 才能避免被中共法律制裁

具有陸配身分的民眾黨新科不分區立委李貞秀今天(3日)就職，外界關注其國籍爭議。陸委會主委邱垂正表示，恭喜並祝福李貞秀上任，她依照我國相關法律來行使職權，同時要依照相關法律去放棄中華人民共和國的國籍。邱垂正強調，李貞秀到中國大陸無法放棄國籍，阻撓她的是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府。

邱垂正：『(原音)我們要落實這個法律還有一層意義，因為作為中華人民共和國的國民，她有要履行他們的憲法，還有國家安全法，許多的法律，如果她沒有去放棄，她仍然有遵守這些法律的義務，如果她沒有服從義務，她可能會被制裁，所以這從保護李貞秀委員的角度去放棄國籍，才能夠避免被這些現行的中國大陸的法律所制裁。』

邱垂正說，在遵守法律的前提下，陸委會對於所有在台灣的陸配，都希望能安居樂業，陸委會會盡最大的努力來協助每位陸配朋友。(編輯：宋皖媛)

