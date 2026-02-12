邱垂正：李貞秀登記立委時擁有「雙重戶籍」 參選資格有問題

陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣節目《POP撞新聞》專訪。 圖：《POP撞新聞》提供

[Newtalk新聞] 中配李貞秀2/3宣誓就職民眾黨立委，卻因其未放棄中華人民共和國國籍而引發爭議；現在更爆出李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，換句話說，李貞秀登記立委時擁有「雙重戶籍」，恐違反《兩岸條例》第9-1條規定。對此，陸委會主委邱垂正今（12）日接受廣節目《POP撞新聞》專訪時表示，李貞秀2025年才放棄中國戶籍，如果同時擁有「雙重戶籍」，「妳在台灣所有權利都會失效，包括選舉及罷免，參選資格會有問題」，陸委會目前正會同相關機關進行釐清。

廣告 廣告

據陸委會調查，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，但她在2024年1月立委選舉投票及更早之前登記為候選人時，仍擁有中國戶籍，依《兩岸條例》第9-1條規定，台灣地區人民不得同時設有中國戶籍或領用中國護照，違者將喪失台灣地區人民身分，連帶失去選舉及罷免等參政權利，因此李貞秀2023年登記參選時若仍持有中國戶籍，其參選資格將產生重大爭議。

邱垂正說，參政有三大關卡，包括：設籍10年、單一戶籍制及單一效忠原則。若李貞秀在 2023 年登記參選時仍保有對岸戶籍，在台灣所有權力都會失效，包括選舉及罷免，其參選資格將存在重大爭議。陸委會將會同相關機關釐清，此事也凸顯選務制度運作的漏洞，有必要積極處理。

最後，邱垂正補充說明，《兩岸條例》在2004年修正後，中配來台須於6個月內放棄中國戶籍，並繳交除籍證明。李貞秀是否於當年完成相關程序，主管機關需要進一步檢視。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓國瑜強調將保護立委問政 劉世芳：立法院要白紙黑字對法律負責

李貞秀違反兩岸條例？民眾黨團嗆：在控中選會瀆職？