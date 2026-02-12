邱垂正：李貞秀立委參選資格恐有重大爭議

（中央社記者李雅雯台北12日電）陸委會主委邱垂正今天在廣播節目表示，在台設戶籍滿10年才得以登記成為公職候選人，設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，民眾黨立委李貞秀去年3月才補繳，參選資格有爭議。

邱垂正今天上午在廣播節目訪問中表示，當事人在台設戶籍期間，若也擁有中國大陸戶籍，選舉、罷免相關權利都失效；李貞秀去年3月才補繳喪失原籍證明，等於有「雙重戶籍」，參選資格恐有重大爭議，將會同相關機關釐清。

邱垂正說明，兩岸條例第21條規定，原陸籍人士在台灣設戶籍滿10年才能登記成為公職候選人，重點在於設戶籍滿10年起算點在哪裡？政府發給定居、台灣身分證後，當事人必須繳回放棄原籍證明，李貞秀去年3月才確定放棄大陸戶籍、補繳證明，這樣起算等於在台灣設戶籍才滿1年，沒有滿10年。

邱垂正強調，兩岸條例規範兩岸單一戶籍制，倘若在大陸仍有戶籍，將會喪失台灣人民身分，選舉、罷免、創制、複決、擔任公職等衍生權利也會消失；不過義務必須照負，所以李貞秀參選資格恐有重大爭議。

他提到，李貞秀是早期來台陸配，兩岸條例第9之1條規範兩岸單一戶籍制，在2004年3月1日施行，要求條例修正前、在台灣設籍的原陸籍人士6個月內提出註銷大陸戶籍等相關證明，有繳交喪失原籍證明才能保有台灣身分。

李貞秀原籍中國大陸湖南，在兩岸條例修正條文2004年3月1日實施前來台。內政部移民署去年要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補繳喪失原籍證明，包括兩岸條例修正條文實施前來台的原陸籍人士。（編輯：廖文綺）1150212