邱垂正：研議反制中共懲獨跨國鎮壓
在大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查並揚言全球抓捕下，陸委會昨向立法院內政委員會提交的業務報告指出，將研議反制中共懲獨廿二條「跨國鎮壓」恫嚇國人，具體將配合外交部與國際友盟共同合作，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞之效力，也絕不配合中共濫用「全球協緝」制度。
陸委會主委邱垂正昨赴立院內政委員會業務報告並備詢。陸委會就未來工作方向提出七大內容，包含應對中共懲獨廿二條。陸委會表示，中共對台完全不具司法管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力。中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣並非中共跨國鎮壓的唯一受害者。
朝野立委質詢時，普遍關注沈伯洋遭大陸鎖定一案。邱垂正表示，中國大陸與六十幾國簽訂引渡協議，但國際上政治犯、良心犯不引渡，相關國家應不會去執行中共的引渡要求。通常國際上是兩方都有犯罪才會引渡，相信自由民主國家沒有問題。
根據陸委會統計，去年一月至今年九月，國人赴陸失聯共二一二人，其中有一三二人遭限制人身自由，其中涉及詐騙案件的有九十三人，占比達七成；涉政治國安案為一人。國民黨立委翁曉玲質詢時問「這情況很嚴重嗎？」質疑陸委會不斷強調赴陸風險，是在打認知戰。
邱垂正回應，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由的統計數字，今年數字是去年的三倍，「就算是增加一個人，我們都很關注」，何況每個月都增加二十幾個。他稱，目前兩岸司法互助仍照既有機制溝通，也希望對岸能夠跟我方配合，讓家屬了解情況並給予司法協助。
國民黨立委徐欣瑩質詢時引用本報年度「兩岸關係年度大調查」民調指出，百分之八十八民眾認為兩岸溝通管道不可中斷，建議邱垂正應率先開啟兩岸交流，赴陸展開破冰之旅。邱表示，如果是對等尊嚴，這是職責所在，但無法接受陸方要消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。
國民黨立委謝龍介詢問海基會董事長吳豊山、祕書長羅文嘉，就職至今有沒有去過大陸？吳豊山說，「（若有）開祕密會議，我據實報告」，並坦言過去一年透過多方努力，希望恢復對話，到現在還沒有結果。
