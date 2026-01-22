邱奕勝議長率議員春節前夕慰勞警消 市議會成警消後盾守護桃園安全

【記者范文濱／桃園報導】

115年春節將至，桃園市議會為感謝警察、消防同仁於「加強重要節日安全維護工作」期間（春安期間2月9日至2月23日）堅守崗位、守護市民安全，議長邱奕勝率領多位議員，於22日上午前往桃園市政府警察局及消防局進行春節慰勞，並致贈警消人員慰勞金，總金額達新臺幣254萬元。



▲桃園市議會議長邱奕勝致詞感謝警消人員春節間守護桃園安全。（圖╱議會提供）

本次慰勞對象涵蓋警察局及所屬各大隊、分局，以及消防局、所屬大隊與義消總隊，市議會以實際行動為第一線執勤人員加油打氣，感謝警消同仁在春節期間不分晝夜，守護桃園治安與公共安全。

▲議長邱奕勝率議員春節前夕消防局慰勞，感謝消防弟兄春節間間守護桃園安全。（圖╱議會提供）

議長邱奕勝致詞時表示，桃園市作為「國都之門」，目前人口已突破235萬人，且人口成長快速、結構多元，使治安與防災工作面臨極大挑戰。春節期間警察勤務「全年無休」，消防同仁也全力落實各項防災與救護任務，讓市民能安心過年。

邱奕勝議長指出，支持警消預算是市議會一貫的優良傳統，未來也將持續以制度與實際行動，成為基層警消最堅強的後盾，並預祝所有同仁新的一年平安順心。



▲消防局長龔永信感謝市議會對消防工作的重視，並簡要說明去年度消防成果。

桃園市警察局長廖恆裕表示，今年春安工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標。桃園族群結構多元，外籍人口超過14萬人，警民比例約1比500多，居全國第二高，警察同仁長期在高壓環境下仍堅守崗位。此次市議會的慰勞與支持，對基層同仁而言是莫大的鼓舞，也感謝議會長期以來對警政工作的肯定。

消防局長龔永信則感謝市議會對消防工作的重視，並簡要說明去年度消防成果。他指出，去年桃園市工廠及倉庫火災件數較前年下降27%，消防局透過加強市場稽查及推動企業災害管理計畫，有效提升防災成效；全年救護車出勤次數超過12萬次，並推動「救護一路通」計畫，透過調控三大醫院周邊號誌秒數，成功縮短救護車到院時間，未來將持續擴大辦理。

此外，消防局亦投入馬太鞍溪堰塞湖災後復原搜救，並於世界警消運動會及義消體技能競賽中表現亮眼。龔永信局長強調，目前桃園市警消人力已增至3,376人，市府也同步提升義消時薪並提供訓練保險，強化整體人員安全與保障。

此次慰勞活動，除議長邱奕勝外，副議長李曉鐘，以及議員林政賢、陳美梅、于北辰、朱珍瑤、張桂綿、錢龍、徐其萬、王仙蓮、周玉琴、李家興、簡志偉、黃瓊慧等人均親自出席，展現市議會對警消人員的高度支持。市議會表示，未來將持續透過預算與制度面協助改善執勤環境，讓警消同仁無後顧之憂，全力守護桃園市民的安全與福祉。

