邱奕勝議長發起「背包傳愛」助學行動 用愛為孩子裝滿希望
【記者范文濱／桃園報導】
桃園市議會議長邱奕勝長期關懷教育，關懷關注在地學童、傳遞社會溫暖，發起企業及社會善心人士推動「背包傳愛」助學行動，至10月30日止，共捐贈中壢地區大崙、山東、芭里、中壢、新明、忠福、自立及華勛等8所國小，共計273個助學背包給經濟弱勢家庭的孩子，希望這個小小背包，能成為承載夢想的起點，在孩子們心中種下自信與勇氣的種子。
邱奕勝議長上午親自前往華勛國小及大崙國小出席捐贈儀式，與孩子們互動合照，並勉勵大家勇敢追夢、珍惜學習的機會。他長表示，教育是改變命運最有力量的途徑，一個背包雖小，象徵社會的關懷與溫暖，讓更多孩子感受到關懷與鼓勵，也期盼這份愛能在他們心中扎根，長大後化為回饋社會的力量，延續這份善與愛的循環。
位於中壢區郊區的華勛國小，學生組成多元，全校1千3百多名學童中，就有480名學童來自中低收入戶、清寒家庭、隔代教養、原住民或新住民等家庭，弱勢家庭比例高，需要關懷學生顯著居多。
校長游淑珍表示，學校每逢戶外教學，總會看見孩子背著各式各樣的包包，有些是印著卡通人物的名牌包，但也有孩子只提著塑膠袋裝著便當與水瓶，令人不捨。游校長感性地說：「真正的助人，是能看見對方的需求。感謝議長的關懷，讓需要被看見的孩子，能背著實用又漂亮的背包，帶著自信與快樂迎向學習旅程。」
同日捐贈儀式也於大崙國小舉行。該校歷史悠久、校園綠意盎然，致力於品格與閱讀教育，營造幸福學園氛圍。校長宋偉榤感謝議長長期關懷基層教育，以實際行動傳遞溫暖與希望，他表示：「這份愛心不僅減輕家庭負擔，更鼓勵學生努力向學、心存感恩，將來成為回饋社會的人。」
邱奕勝議長指出，「背包傳愛」活動不只是物資捐贈，更是鼓勵孩子勇敢築夢的象徵。市議會將持續關懷教育、關心弱勢，串聯更多社會資源，讓愛心不斷循環，為孩子打造更溫暖的學習環境。
更多警政時報報導
【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人
【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑
其他人也在看
桃園市議長助學行動 背包傳愛裝滿希望
記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導 桃園市議會議長邱奕勝長期關懷教育，桃園市議會為關懷在地學童、傳遞社會溫暖，推動「背包傳愛」助學行動，今（30）日捐贈中壢地區大崙青年日報 ・ 1 天前
台北溫泉季登場 (圖)
「2025台北溫泉季」30日起一連5天在新北投捷運站周邊盛大登場，今年邀請日本沖繩北谷町太鼓舞祭表演團隊擔任主場演出，以及地方藝文團體等加入踩街遊行行列，為北投觀光注入活力與嶄新風貌。中央社 ・ 11 小時前
桃園明年起提高敬老愛心卡台鐵補助點數 YouBike電輔車也能用
桃園市長張善政今（29）日上午主持市政會議時表示，為回應長輩通勤與休閒需求，並鼓勵銀髮族安心便利外出活動，市府研擬兩項敬老愛心卡新措施，分別為「提高台鐵補助點數上限」及「開放使用YouBike 2.0E電輔車」，將自明（115）年1月1日起正式實施，進一步完善高齡友善交通環境。 張善政指出，第桃園電子報 ・ 1 天前
桃青提案所成果發表會 張善政期勉青年創意落實市政
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（30）日下午前往青年局展演廳，出席「桃青提案所績優提案團互傳媒 ・ 13 小時前
高虹安率全國之先擴大至農會藥局使用 新竹市敬老愛心卡11月起加碼至800點
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導 新竹市政府持續推動市長高虹安「老幼共好、幸福友善」施政策略，積極擴大敬老卡與愛心卡的使用範圍，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」作為推動原則，成功提升整體使用成效。代理市長邱臣遠今（30）日宣布自今年11月1日起，敬老卡與愛心卡每月總點數將提升至800點，同時調高農會及藥局使用上限至200點，期望讓長輩與弱勢族群享...匯流新聞網 ・ 20 小時前
國泰世華銀：聯準會明年有望將利率降至3% (圖)
美國聯準會（Fed）29日宣布降息1碼，國泰世華銀表示，市場關注12月更新的點陣圖，目前研判Fed有望在明年將利率下降到3%。圖為位在台北市信義區的國泰世華銀行總行營業部招牌。中央社 ・ 10 小時前
仁寶投資北美 砸28億元於德州租地建製造基地和伺服器維修中心
仁寶今日晚間宣布，旗下 100% 持股子公司 CUT，將在美國德州 Taylor 與 Georgetown 兩地簽署租賃協議，兩地租賃合約總金額約 9410 萬美元 (約新台幣 28.93 億元)，展開新據點建置，進一步強化北美市場布局。鉅亨網 ・ 10 小時前
佛心老闆周休三日！辦公室驚見員工「偷帶女孩子」氣炸：方便當隨便
根據勞動部2024年統計，我國總工時居世界主要各國第5高、亞洲主要各國第2，讓許多民眾紛紛喊苦，甚至在「公共政策網路參與平台」連署提案周休三日。一位經營小型設計公司的男子近日表示，為了讓員工可以好好休息、陪家人，他決定實施周休三日，沒想到有位員工偶爾趁著休假日，偷進公司吹冷氣、用電、吃零食，有一次甚至私帶外人進入辦公室，讓他直呼「給大家方便、大家當隨便」，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛直言是該員工有問題，建議他儘速開除。中時新聞網 ・ 8 小時前
張善政致詞被打斷罕動怒 最強菜農揭他口頭禪：佩服抗議者
桃園市政府研議從成功路三段設置「成功二橋」銜接成功陸橋，28日動工，當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，指過程倉促、沒和地方溝通，國民黨桃園市議員詹江村更爆料，有桃園市議員惡意打斷張善政致詞。對此，「最強菜農」林佳新直言，張善政可說是最容易溝通的地方首長、通常會說「我瞭解看看」，自己很難想像能讓張發脾氣到底有多誇張，「我真佩服抗議者」。中時新聞網 ・ 1 天前
控傅崐萁假重建、真綁樁！馬太鞍部落集結立院 憂藍白強行通過「重建條例」
即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導花蓮馬太鞍溪在上（9）月發生溢流，重創光復鄉。為此，立法院國民黨團總召傅崐萁提出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，內容被外界質疑有許多問題。因此來自Fata’an部落青年們，今（30）日聚集在立法院外抗議，指控傅「花蓮王假重建、真綁樁」，認為僅圈設部分土地的作法，「形同掠奪」。民視 ・ 14 小時前
擴產能 友達砸錢不手軟
受匯率和面板跌價影響，友達第三季轉虧，稅後淨損12.8億元。董事長彭双浪表示，今年下半年旺季不旺，但明年有冬奧、世足賽加持，對於明年展望相對樂觀。友達也宣布投資16.6億元，擴充墨西哥廠產能，強化在地供應，並且看好三大事業體2026年度都會成長。工商時報 ・ 3 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 18 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 18 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 1 天前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
等嘸代駕酒後移車！周孝安涉酒駕今遭起訴 經紀人無奈回應了
藝人周孝安驚傳10月25日凌晨4時許酒駕遭逮，據了解，他在大安區忠孝錢櫃前被巡邏員警攔查，酒測值達每公升0.28毫克，當場被依公共危險罪送辦。檢察官複訊後諭知無保請回；30日台北地檢署依法起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 1 天前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 1 天前