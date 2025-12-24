邱宇辰自剖「曾陷嚴重情緒低潮」！毫無退路時出現這救星

邱宇辰〈CINDER KISS〉MV帥氣熱舞。（百鴻揚娛樂提供）

張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持Podcast節目《好丫》，本周邀來她多年好友、主演BL劇《關於未知的我們》爆紅的邱宇辰暢聊，他自剖心境，從面對那種「沒有未來」、「自責表現」的掙扎，到如今更懂得善待自己；張景嵐與邱宇辰有10幾年交情，看著好友翻紅現象，她感慨形容：「演藝之路真的是高潮迭起！超級佩服他的心臟。」

邱宇辰當年15歲就從綜藝節目出道，今年出道邁入20年，他回憶：「像是一半的楚門世界的感覺，所有生活、言行舉止，在中學之後就被看著直到現在，當時沒有辦法調適、只能接受，所以產生憤恨不平，一直被逼迫著長大、進入社會學習禮貌，一切都還懵懵懂懂。」

廣告 廣告

邱宇辰接受張景嵐與人類圖畫館館長游沛宸Yuyu的Podcast節目《好丫》專訪。（menomeno X 人類圖畫館提供）

邱宇辰出道20週年單曲〈CINDER KISS〉寫真搶先看，肌肉全都露。（百鴻揚娛樂提供）

這一路載浮載沉的過程，也讓他變得患得患失，更一度想去餐廳打工，他對當年的自己感謝著：「心疼自己那時候的堅強，很堅持在做可能沒有未來的事，不知道做什麼只能持續做，不知道終點在哪，原來以前的堅持總有一天一定會有特別的人出現看到你，都是為了此時此刻的現在，很謝謝小時候的我，一股傻勁地往前衝。」他坦言也曾陷入嚴重的情緒低潮，是透過心靈課程來尋找自己走出來。

從自我否定到如今一切泰然，邱宇辰懂得與自己相處：「比較可以享受任何當下，自然坦然面對一切。」而最大轉捩點在於當時毫無退路的情況，BL劇的邀約出現了，他只能「零選擇」接下演出：「BL角色很像那時候的我，他的經歷我有同感，看故事的時候就一直哭 ，把這機會當作是放手一搏！」人際關係相處上，他也有所體悟：「我以前是毫無保留的付出型。現在懂得還是要保護自己，不要一次梭哈。」

邱宇辰〈CINDER KISS〉MV中被上銬。（百鴻揚娛樂提供）

邱宇辰相當孝順，原來從小就是被奶奶照顧長大，奶奶看到孫子有成就在電視上演戲，去菜市場買菜時還會與大家分享，如今奶奶已經到了天堂，他至今仍相當感念：「奶奶過世之後雖然很痛苦，但內心浮現謝謝，感謝養育之恩、這麼疼我，告訴我要去成為好的人，她的教誨一直在我心中，想給她看到很不錯的獎項！」他一直把跟奶奶的合照帶在身上，只要遇到低潮、想念就會看看照片為自己打氣。

單身的他被問到理想對象，「需要無條件支持我做我想做的事情，我就會想跟他長期走下去，30歲以前想要變成對方想要的樣子，現在要找比較可以舒服相處、快樂就好的對象。」張景嵐公開為他開出徵友條件：「你需要被一個善解人意、情緒穩定的人追！」他則大方搭腔：「歡迎！」

更多中時新聞網報導

卡麥隆憂《阿凡達3》票房 賺不夠多 續集就喊停

楊丞琳手術後會粉絲 哽咽傾吐「我沒那麼好」

勞動部：保障最低時薪 消費端影響不大