邱建富完成百公里騎郵巡迴 自嘲電輔車沒電「人生重要的路還是得自己踩」

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】11月29日對前彰化市長邱建富而言，不只是生日，也是他人生中頗具象徵性的日子。巧合的是，多個與他息息相關的節點都落在同一天，讓他笑稱「1129根本是跟著我走的神秘密碼」。

邱建富表示，母校國立嘉義農專的校慶就在11月29日；彰化重要醫療機構彰化基督教醫院，也是在1896年11月29日創立。此外，在2014年11月29日的地方選舉中，他順利連任市長，成為民進黨在中部四縣市中，罕見成功完成連任的地方首長。

今年的1129，他選擇以「騎郵巡迴」紀念。邱建富昨日前完成彰化百公里騎郵行程，一路走訪多個鄉鎮郵局。儘管行程後段、騎回故鄉二林時，電輔車因電量耗盡、整台車「瞬間變超重」，讓他直呼比預期更硬，但他仍以踩踏完成最後一哩。

他笑說：「重要的路不能靠電池，還是要靠自己的腳。」但也坦言，在家鄉的那一段，在情感與意志力支撐下，反而踩得最踏實。

邱建富指出，雖然2026年縣市長選舉投票日在11月28日，比11月29日提前一天，但站在今年1129 回頭看，剛好成為「大選倒數一年的起點」。他表示，未來一年將持續走訪各地，傾聽鄉親意見，也會針對地方需求提出更具體的規劃。

對他而言，1129並非幸運數字，而像是一種長期的提醒。他說：「人生的關鍵時刻沒有巧合，只有準備。力量不是從電來的，是從初心跟努力來的。」邱建富也強調，接下來的一年，他會持續以務實步伐投入地方工作，與地方鄉親一起迎接未來。