邱建富對類初選民調有異見 陳素月：黨部有查驗機制「遵照程序進行」

記者劉秀敏／台北報導

民進黨通過徵召立委陳素月參選2026彰化縣長（圖／翻攝自陳素月臉書）

民進黨選對會今（24）日召開會議，拍板徵召立委陳素月參選2026彰化縣長，將提報中執會完成提名程序，然而類初選對手、前彰化市長邱建富則認為民調結果不尋常，更揚言不排除脫黨參選。對此，陳素月表示，中央黨部有申請查驗的機制，一切遵照中央黨部的程序進行，個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。

針對選對會徵召參選2026彰化縣長，陳素月指出，接下來將針對組織與政策進行盤點與規劃，民進黨彰化縣黨部針對鄉鎮市長與議員提名作業也將展開，她會和彰化縣黨部密切配合

廣告 廣告

對於類初選競爭對手前彰化市長邱建富認為民調仍有疑慮，陳素月表示，中央黨部有申請查驗的機制，一切遵照中央黨部的程序進行，個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。

此外，原訂今日下午舉行的提名記者會，因1219隨機襲擊事件順延至下週，陳素月則表示，全力支持暫緩提名記者會，此刻社會安全為重，祈願逝者安息、傷者康復。

更多三立新聞網報導

不只確定陳素月戰彰化！民進黨選對會拍板：徵召童子瑋參選2026基隆市長

驚動賴清德！傳不滿彰化民調擬退選對會 陳茂松還原真相：有這麼嚴重？

遺憾綠選對會徵召陳素月 邱建富「已提複查」：若一意孤行會走自己的路

北市隨機襲擊震驚全台 民進黨「表達重視與哀悼」下午提名記者會延期

