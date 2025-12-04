邱建富拋雙博縣政論壇 邀請盼與謝衣鳳同台論縣政

邱建富首次公開向國民黨立委謝衣鳳發出邀請，希望共同舉辦雙博士縣政論壇。（記者方一成攝）

▲邱建富首次公開向國民黨立委謝衣鳳發出邀請，希望共同舉辦雙博士縣政論壇。（記者方一成攝）

二0二六 年彰化縣長選情逐步升溫。民進黨參選人邱建富今（四）日一早於和美主要路口拜票、市場掃街後，隨即應民眾邀請前往彰化市一名支持者的記帳事務所，與聞聲而來在地一百多位鄉親舉行座談會。會中，邱建富首次公開向國民黨立委謝衣鳳發出邀請，希望共同舉辦「雙博士縣政論壇」。消息曝光後，在地方政壇引發討論。

邱建富指出，目前綠營表態參選的四位人選中，他是唯一具博士學歷，也已率先提出縣政白皮書及多項政策藍圖。他認為，縣政規劃必須建立在研究、治理架構與長期推動能力之上，「若由兩位具博士背景的候選人同台接受縣民檢驗，是最直接的比較」。

這場座談會因地點在一家記帳事務所舉辦，除了熱情支持者更吸引不少中小企業老闆及服務業者參與。邱建富表示，彰化為全台中小企業最密集縣市，精密機械、金屬加工、自行車零件等產業正面臨升級壓力；而餐飲、零售及家族型企業則持續受到少子化、人力短缺與成本攀升衝擊。

邱建富強調，若要讓彰化拚經濟，縣府必須扮演統籌角色，從產業升級、青年留鄉到行政簡政，都必須有更完整的政策框架，才能支撐下一階段發展。

邱建富也坦言，雖離開公職逾十年，但基層組織仍維持一定支持度，且跨越藍綠白。他認為，這顯示選民更看重誰願意做功課、誰能理解企業與家庭實際需求，而非單純依政黨顏色作判斷。

針對「雙博論壇」，邱建富重申，他以開放心態提出邀請，期盼藉此讓縣民能清楚比較政策內容與施政能力。他表示，既然鄉親期待，我先表態。也期待謝立委能回應，一起為彰化進行一場最有內容的公開對話。

對於「雙博論壇」邀請，謝衣鳳回應表示，各自具備不同專業領域，目前仍在民進黨內部初選階段，她不便介入或評論，會尊重政黨初選相關機制。

同樣表態參選的縣府參議柯呈枋也回應表示，尊重他黨的初選安排。他強調，自己曾為全國高考狀元，具備三十年公務體系經驗，熟悉政府運作流程，行政歷練完整。他表示，縣政討論應聚焦施政策略與執行能力，「同樣有能力提出縣政願景與政策規劃」，歡迎各界就政策方向進行理性討論，也支持任何有助於提升縣政辯論品質的公開交流形式。

地方人士表示，邱建富拋出「雙博士論壇」，象徵縣長選舉將從過去的經驗、派系競爭，逐步轉向政策與學術專業比拚，能否促成對談仍有待各方回應，但確實引發地方關注。若論壇成局，預料將成二0二六選情重要焦點。