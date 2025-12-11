邱建富拋「五吉幸福」政見 喊打造全齡友善彰化：長者、爸媽、青年「一次顧好」

邱建富正式公布五吉幸福政策，內容涵蓋長者照顧、育兒支持、青年發展、托育量能及青年安居等五大方向。（記者方一成攝）

▲邱建富正式公布五吉幸福政策，內容涵蓋長者照顧、育兒支持、青年發展、托育量能及青年安居等五大方向。（記者方一成攝）

民進黨彰化縣長擬參選人邱建富今（十一）日正式公布「五吉幸福」政策，內容涵蓋長者照顧、育兒支持、青年發展、托育量能及青年安居等五大方向。他強調，政策目標就是要讓「彰化人五吉、富足又幸福」，並再次喊話「好政策不分藍綠，只要對鄉親好，就該延續、甚至加碼」。

敬老禮金爭議，邱建富表示，六千是我彰化市長任內成功加碼，近期外界把彰化市敬老春節禮金六千元歸功現任公所，邱建富特別澄清，禮金行之有年，而從五000元提高到六000元，則是他當市長時提出政見且落實完成的。他也感謝葉滿盈、陳杰、溫國銘三任前市長奠定制度、穩定延續，加上他任內透過開發財源，才能讓政策「不只延續、更能往前走」。

廣告 廣告

今日正式公布「五吉幸福」政策，第一吉：老人健保免費＋長青幸福卡加倍升級，邱建富表示，若當選，最優先推動「老人健保免費」，減輕長者最基本的健康支出。此外，長青幸福卡將全面升級，點數從一000點加倍到二000點，單次扣點上限提高到二00點，使用範圍擴大至運動、藝文、生活等，讓長輩「不是只有領卡，而是每天都用得到、真的有感」。

第二吉：生育補助二十萬元！童萌卡延伸到六歲、加碼到一二000點，邱建富表示，提出「萬萬歲生育補助」，中央明年開始的十萬補助，彰化再加碼十萬元，合計二十萬元，直接減輕年輕家庭壓力。童萌卡也同步升級，原本0至三歲，延伸至六歲，點數提升至一二000點，他表示，「要生、敢生、敢養，政府要一起幫你養」。

第三吉：托育大升級 增設二十四小時臨托、擴大二歲專班，邱建富指出，設立二十四小時臨托中心及日間臨托及延托，提供夜間、突發狀況的托育服務，並擴大二歲專班，強化公共托育量能，讓家長工作更安心，孩子也能穩定接受照顧。

第四吉：三億元青年基金，支持青創、青農返鄉升級，邱建富表示，青年創業與青農投入面臨資金與技術門檻，因此將成立三億元青年基金，提供創業輔導、設備補助、技術資源等，讓青年願意回來、留得下來，讓彰化產業升級更有動力。

第五吉：「校地再生」打造青年社宅 讓年輕人住得起，邱建富表示，將透過精算未來三十年就學人口，重新盤點校地使用，透過「校地再生」規劃青年社會住宅。他表示，這不只提高校地效益，也能讓青年在彰化擁有「住得起、住得好」的安居空間。

邱建富強調，「五吉幸福」政策從長者、青年到新手爸媽都能受惠，是完整的全齡照顧計畫。他表示，「目標就是讓彰化再次偉大，讓彰化人過得更富足、更幸福」。