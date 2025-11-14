邱建富推動 三山國王文化節登錄無形文化資產

十一月十四日（農曆九月二十五日），適逢三山國王之一「獨山國王」聖誕，民進黨彰化縣長參選人邱建富以民進黨宗教委員會總召集人身分，率領團隊前往埔鹽大安宮上香祝壽，並正式發表宗教文化政策，宣布將推動「彰化縣三山國王客底文化節」登錄為縣級無形文化資產，結合信仰、觀光與文化傳承，打造宗教觀光新亮點。

民進黨彰化縣長參選人邱建富昨（十四）日表示，宗教信仰是地方社會的靈魂與力量來源，也是一項珍貴的文化資產。他指出，自己長期參與宗教事務，曾任南瑤宮等十五間宮廟管理人，對民間信仰文化深有體悟，也因此被聘任為民進黨宗教委員會總召集人。他說，彰化縣的三山國王信仰歷史悠久、分布密集，是縣內極具代表性的民間信仰之一。

根據文化調查資料，全縣主祀三山國王的廟宇共有三十三間，另有至少二十五間廟宇配祀三山國王，合計神尊多達一一七尊，數量居全台之冠。邱建富表示，這樣的宗教信仰分布，正反映早期客家族群在彰化落地生根的歷史脈絡，也呈現「福佬客文化」多元共融的特質。

邱建富強調，若有機會擔任縣長，將啟動「宗教文化振興計畫」，以三山國王信仰為起點，串連全縣宗教文化資源，建構「宗教文化地圖」。他並計畫與客家委員會攜手合作，推動「客底文化保存及創生方案」，協助各地廟宇進行文史整理、口述歷史蒐集及文化導覽人才培訓，讓傳統信仰文化得以延續與再生。