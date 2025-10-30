邱建富競選辦公室成立 強調公平初選、團結贏回彰化
民進黨2026年彰化縣長初選戰火升溫，前彰化市長邱建富今（30）日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，現場湧入支持群眾，擠得水洩不通，地方黨公職、基層鄉親紛紛到場力挺，氣氛熱烈，展現綠營團結氣勢。
邱建富致詞時表示，為了縣長選戰已準備十二年，「這幾年大小選戰我不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，也對得起彰化鄉親的期待。」他語氣堅定地說，這次已無退讓空間，「我在各項民調中皆名列前茅，沒有理由不戰到最後一刻！」
他指出，目前民進黨在國會席次為少數，每一席立委都得來不易，推動國政更需地方呼應與支持，「讓立委顧國會，彰化就交給有準備、有經驗的邱建富。」他強調，唯有中央與地方攜手合作，才能真正推動建設、照顧人民。
邱建富也重申，將全力參與初選並服從結果，但前提是「初選必須公平公正」。他說，民進黨若要在彰化重返執政，關鍵在於團結與機制透明，「過去凡徵召幾乎慘敗，唯有經過初選產生的候選人才最有勝算。」
他強調，對「贏回彰化」充滿信心，因為「真民意才會贏」。邱建富表示，彰化人最清楚誰最能代表他們的心聲，自己將用餘生投入地方發展，成為能跨越藍綠、凝聚共識的候選人。「選戰就像球賽，未到最後一刻不能放棄，我會戰到最後，看見勝利的光。」
