邱建富質疑清潔隊清運學校廚餘恐違法 彰化環保局：無圖利問題

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

行政院於4日正式公布，自2027年1月起全面禁止廚餘養豬，並將2026年訂為轉型調整期，彰化縣府為防杜廚餘再流入畜牧業造成疫情風險，由環保局統籌並督導各鄉鎮市公所強化廚餘管理工作，確保廚餘去化流程更安全、更透明。但前彰化市長邱建富昨指出，環保局一紙公文，就要全縣學校自行處理午餐廚餘、全部交給清潔隊，沒有事先溝通，也沒有任何配套，完全把學校當沙包。對此，彰化縣環保局今（9）日澄清，環保局為協助學校及團膳業者處理廚餘問題，才協調清潔隊幫忙清運學校廚餘，並無圖利問題。

「教育現場不是政策的試驗場。」邱建富表示，學校與團膳業者的午餐契約明明寫得清清楚楚，廚餘回收是業者的責任。縣府發公文讓學校改流程，變成把業者該負的責任拿掉，還讓學校可能「違約」，這樣的政策做法，甚至會讓人質疑，是不是變相圖利特定團膳業者？甚至清潔隊一週只能來兩次，廚餘在學校放兩天，味道、衛生、蟲害，全是老師校長在承受。他呼籲縣府儘速提出可長可久、具體完整的廚餘處理方案。

彰化縣環保局長江培根表示，因應中央宣布民國116年起全面禁止廚餘養豬，團膳業者須停止將廚餘運至養豬戶，環保局為協助學校及團膳業者處理廚餘問題，才協調清潔隊幫忙清運學校廚餘。

江培根說，如團膳業者不願配合公所清潔隊指定清除方式，可自行委託合法的清除處理業處置；若要請清潔隊協助，須配合清潔隊指定方式收運廚餘。經與教育處協調，考量各鄉鎮市清潔隊人力及轄內學校數量不同，有些清潔隊可直接到校清廚餘，部分則請團膳業者將廚餘運至清潔隊指定場所集中後，由清潔隊載至焚化爐處理。

江培根強調，相關協助並不會造成違法或圖利問題；目前家戶廚餘專車載至清潔隊不收費，餐廳等屬於事業所產生廚餘用專車載到焚化爐每噸收費新台幣3000元，如混入其他事業廢棄物則收6000元，此收費制度維持至明年6月底，屆時視情況檢討。

照片來源：彰化縣政府提供

