邱建富質疑類初選民調 彰化縣黨部：民進黨中央公平公正公開 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

民進黨彰化縣長提名採「類初選」民調，由立委陳素月出線，中執會最快在24日通過提名人選，但前彰化市長邱建富質疑民調與趨勢不符，他今（22）日再稱「時間會證明，我們的實力一定會被看見」，引發討論。對此，民進黨彰化縣黨部強調，類初選由中央黨部進行，皆公平、公正、公開。

縣黨部表示，彰化縣屬於徵召區，類初選由中央黨部進行，一切基於公平、公正、公開機制進行，民調揭曉當天，邱建富沒有提出任何的異議，就代表接受結果，且中央事前也跟各候選人談過。黨部表示，邱此舉，恐造成未來彰化縣長候選人出來後的黨內團結，並非好事。

黨部主委楊富鈞表示，整體大方向即是「中央確定提名、縣黨部後續進行輔選動作」；針對民調部分，他直言，若幾位候選人在民調公布當日有疑慮，就應當場提出，不要屢次對外發言，影響團結。

針對當下無提出意見，邱建富澄清，「這不是退縮，而是對制度、對民進黨負責」，他還原當天情況，4位候選人只是被通知到場看成績，現場只拿到一張列出4人支持度數字的紙本資料，並沒有完整的民調報告，也沒有在大家共同見證下，一項一項開封、計算的程序。他說，就算心裡覺得「好像哪裡怪怪的」，也不能只憑感覺發言，必須先回去查證、蒐集具體事證，才能依照制度提出疑問。

邱建富說明，他想向黨中央提出複查，是希望黨中央能夠正視基層的疑慮，用更清楚、更能被檢驗的方式說明與處理，讓大家安心，也能夠重新凝聚力量，為民進黨在彰化的未來，打下更穩固基礎。他更強調，路還在走，他不會停，繼續拚、繼續努力，時間會證明，他的實力一定會被看見。

民進黨預計24日上午召開選對會，下午召開中執會並舉行記者會，公布第三波提名名單，預計提名基隆市議長童子瑋征戰基隆市長、陳素月角逐彰化縣長，及立委劉建國再戰雲林縣長。

照片來源：取自邱建富臉書

