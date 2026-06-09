邱建富退民進黨參選彰化縣長！ 陳素月、魏平政有最新回應

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民進黨前彰化市長邱建富9日正式赴民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書。 圖：翻攝自邱建富臉書

[Newtalk新聞] 前民進黨彰化市長邱建富日前表態要以無黨籍身份，投入年底彰化縣長選舉。而他今（9）日正式赴民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書。對此，民進黨提名縣長參選人也是立委陳素月、以及國民黨提名縣長參選人魏平政也有最新回應。

邱建富表示，今日正式宣布退出擁有近40年黨齡的民進黨，但離開的不是理念，而是已逐漸失去創黨精神的政黨。他指出，自己自民進黨草創時期便投入黨務，是創黨黨員、終身黨員，曾任縣議員、彰化市長及兩屆彰化縣黨部主委，人生重要政治歲月皆與民進黨同行。

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邱建富感謝民進黨過去栽培，但認為近年黨內決策逐漸由特定派系主導，基層聲音難以被聽見，民主討論空間遭壓縮。他強調，退黨不是放棄台灣民主自由，也非改變「台灣第一、彰化優先」理念，而是希望跳脫政黨框架，直接向彰化人民負責。

對於邱建富退黨一事，陳素月則冷處理，表示不再針對該議題進行回應，以免抬高其聲量。她強調，自己仍會依照既有步調，努力爭取彰化縣民認同。

魏平政則稱，尊重任何欲參選彰化縣長之人權利，而他當前要做的，即是端出政策牛肉，以獲得彰化縣民之認同，順利贏下年底彰化縣長選舉。

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