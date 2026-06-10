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邱建富退黨參選彰化縣長 林楚茵：不希望親痛仇快 依黨規定處理。曾薏蘋攝

前彰化市長邱建富不服民進黨彰化縣長初選落敗，宣布退黨參選，民進黨發言人林楚茵今受訪表示，一切依照黨規定處理，不希望親痛仇快。她還當場把提名記者會的口號修改一下念一遍，「提拔好人才、團結拚未來」。

邱建富9日宣布退黨，並火力全開砲狂轟民進黨，直言黨內許多決策逐漸由特定派系主導，基層黨員的聲音越來越難被聽見，他也在臉書貼文離開入黨39年的民進黨，動作與發言掀起熱議。不過他之前曾爆出「電愛」事件，這次彰化縣長初選也落敗，因此綠營內部評估，他參選對綠營影響有限。

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林楚茵今受訪指出，民進黨對於黨員同志，不論是入黨或是退黨，都有一定的黨章跟黨綱的規定，所以就是依黨綱跟黨章進行。

她說，但身為一個民進黨的黨員，「就如同我一樣」，希望的就是像今天的提名記者會，不只是提拔好人才，更重要的就是要團結一起拼未來。所有的做法我們都希望是對台灣人民最好，當然不希望親痛仇快，所以就是希望一切都是團結一起拼好未來。

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