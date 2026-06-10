邱建富退黨參選彰化縣長 林楚茵：依黨章處理、不要親痛仇快
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
針對前彰化市長邱建富退黨參選彰化縣長，民進黨發言人林楚茵今（10）日於民進黨中常會受訪表示，民進黨將依黨章黨綱處理相關黨務問題，也強調政黨應團結為台灣人民努力，民進黨對於黨員同志，不論入黨或退黨，都有明確黨章與黨綱規範，「我們就是依黨綱跟黨章來進行」。
林楚茵說，身為民進黨黨員，希望如同當天記者會主題，不只是提拔優秀人才，更重要的是團結一起拚未來，所有作法都希望對台灣人民最好，「我們當然不希望親痛仇快，所以我們就是希望一切都是團結一起拚好未來」。
針對外界關注國民黨主席鄭麗文是否有機會與美國政府高層官員會面，以及民進黨立委范雲質疑鄭麗文過去刪減國防預算，美方未必願意接觸等議題，林楚茵表示，國民黨這次針對鄭麗文訪美進行許多「大內宣」，甚至連在圖書館拍照都當成突破性成果。
林楚茵表示，鄭麗文是否真正見到重要人物，以及是否有為台灣外交與國防發聲，從近期立法院相關議案即可看出端倪，國民黨先前刪除國防特別預算中的無人機經費，民進黨提出無人機產業特別條例時，也遭國民黨封殺。
林楚茵表示，自己身為立法院外交及國防委員會委員，當天參與外交預算審查時，國民黨委員甚至提案刪除對外宣傳預算。她批評，國民黨一方面讓黨主席赴海外進行交流，另一方面卻削弱台灣國防自主及對外發聲能力，是典型「做一套、說一套」。
林楚茵表示，透過觀察立法院的作為，台灣人民及國際社會都看得很清楚國民黨是否真正守護台灣，「所以鄭麗文當然就只能在圖書館前面拍照，然後自己來做大內宣」。
另外，媒體詢問外傳民進黨與民眾黨可能在部分縣市合作支持時代力量黨主席王婉諭參選一事。林楚茵回應，目前選對會尚未討論相關議題，因此無法進一步說明。
至於民進黨中常委王世堅日前不滿中常會討論內容遭媒體披露，認為應追查消息來源。林楚茵表示，中常會就是讓大家暢所欲言、提出對黨中央最好的建議，不同意見也會在會中充分討論。她指出，王世堅所提出有關台北市選戰的建議，出發點都是希望民進黨台北市長參選人沈伯洋能順利當選。
至於是否需要追查消息外流，林楚茵則笑稱自己過去也是媒體人，理解媒體努力挖掘新聞的精神。她說，大家都希望把重要訊息讓外界知道，「我相信黨內同志大家都會很努力地把自己的發言留在會議室內，但是大家的本事，我只能豎起大拇指，很讚，很厲害」。
照片來源：林楚茵團隊
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