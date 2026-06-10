邱建富退黨參選彰化縣長 民進黨盼團結拼未來

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前彰化市長邱建富日前赴民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，並宣布將以無黨籍身分參選彰化縣長。對此，民進黨發言人林楚茵今天(10日)表示不希望親痛仇快，期盼團結拚未來。

民進黨與國民黨分別推派立委陳素月與律師魏平政參選彰化縣長，而先前在民進黨彰化縣長初選落敗的前彰化市長邱建富日前到民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，並宣布將以無黨籍身分參選彰化縣長，此舉為綠營的選情增添變數。

外界關注民進黨對於表態退黨的邱建富是否祭出黨紀處分，民進黨發言人林楚茵今天下午在民進黨新竹縣長提名記者會後受訪表示，無論是入黨或退黨，民進黨都有相關黨章與黨綱的規定，一切依照規定處理。

林楚茵指出，身為民進黨員，希望民進黨不只提名好的人才，更重要的是團結一起拚未來，不希望見到親痛仇快。(編輯：宋皖媛)