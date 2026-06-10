邱建富退黨參選彰化縣長 民進黨：不希望親痛仇快

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

邱建富今日在臉書發文喊話「準備好了」，引起外界遐想。翻攝自邱建富臉書



彰化市前市長邱建富有意代表民進黨角逐年底彰化縣長，最終由立委陳素月出線，邱建富仍執意參選，宣布退出民進黨，恐遭黨紀處理。民進黨發言人林楚茵今（6/10）對此表示，依黨綱跟黨章進行，不希望親痛仇快，所以就是希望一切都是團結，一起拼好未來。

林楚茵今受訪指出，民進黨對於黨員同志，不論是入黨或是退黨，都有一定的黨章跟黨綱的規定，所以就是依黨綱跟黨章進行。

林楚茵表示，但身為一個民進黨的黨員，就如同她一樣，希望的就是像今天的提名記者會，不只是提拔好人才，更重要的就是要團結一起拼未來，所有的做法我們都希望是對台灣人民最好，「當然不希望親痛仇快，所以就是希望一切都是團結，一起拼好未來。」

更多太報報導

退出民進黨！邱建富「韓式形象照都拍好了」 將參選彰化縣長

邱建富嗆「賴清德來也沒用」恐脫黨選彰化 吳崢：類似情事都開除

喊「我就是要選」！邱建富鬆口最快6月底宣布參選彰化縣長 陳素月回應了