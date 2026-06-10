邱建富退黨參選彰化縣長 民進黨「依黨章處理」：不希望親痛仇快

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者劉秀敏／台北報導

民進黨發言人林楚茵（圖／翻攝畫面）

民進黨徵召立委陳素月出戰2026彰化縣長，但在黨內「類初選」失利的前彰化市長邱建富參選意志堅定，9日更親赴民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，預計本月16日宣布參選彰化縣長。針對民進黨是否會對邱建富祭出黨紀處分，民進黨發言人林楚茵今（10）日受訪回應，將依照黨綱跟黨章來進行，但身為一個民進黨員，她當然不希望親痛仇快，希望一切都是團結一起、拚好未來。

民進黨今日拍板徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，下午並舉辦「縣市好人才 團結拚未來」提名記者會，會後林楚茵並接受媒體提問時事議題。

廣告 廣告

媒體關注，邱建富退黨參選彰化縣長，民進黨是否會祭出黨紀處分？林楚茵回應，民進黨對於黨員同志，不論是入黨或是退黨，都有一定的黨章跟黨綱的規定，「所以我們就是依黨綱跟黨章來進行。」

林楚茵強調，身為一個民進黨員，她希望正如今日記者會的名稱一樣，不只是提名好人才，更重要的是團結一起拚未來。民進黨所有的作法，都希望是對台灣人民最好，「我們當然不希望親痛仇快，希望一切都是團結一起、拚好未來。」

更多三立新聞網報導

酸鄭麗文訪美只能大內宣 民進黨批藍「兩面手法」：美國人看得很清楚

藍委大砍外交部1億421萬元媒宣經費 林楚茵轟：無恥數字遊戲與政治狡辯

藍白刑訴法11日排審！林楚茵轟「史上最挺罪犯法案」：替犯罪集團開綠燈

李四川越解釋火燒越大？鍾年晃再拋質疑：建案未完工先拿使照？

