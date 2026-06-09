邱建富退黨參選彰縣長 三腳督成形

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彰化市前市長邱建富（前排中）9日親送黨證及放棄黨籍聲明書至民進黨彰化縣黨部，正式退出民進黨。（葉靜美攝）

彰化市前市長邱建富9日至民進黨彰化縣黨部完成退黨程序，未來將以無黨籍身分參選彰化縣長，他直言，未來一定會遭遇抹黑、抹黃、抹紅等情事，由於適逢彰化下大雨，他表示「上天也感到不捨及同情」，但「既然已決定走入廚房，就不怕熱」；對於未來彰化縣長選情將演變為「三腳督」，國、民兩黨參選人都強調「全力以赴」。

邱建富表示，退出民進黨後，會以無黨籍參選彰化縣長。邱坦言，中央沒有直接與他溝通，但有透過朋友跟他溝通一下，他沒有政黨包袱、獲選民支持，最有機會當選。彰化9日下大雨，邱建富表示，他加入民進黨至今39年，他也將近66歲，這是人生中最後一次機會參選縣長，「上天也感到不捨及同情」。

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邱建富說，他已感受到來自網路的攻擊，網路留言有8成以上是空帳號，應是網軍，「你們的助攻，讓我聲量全國第一」；他也直言，未來一定會有抹黑、抹黃、抹紅等情事發生，但他會勇敢面對，強調「既然已決定走入廚房，就不怕熱」。

民進黨彰化縣黨部執行長盧建州表示，立委陳素月初選民調第一，黨提名陳素月參選彰化縣長，邱建富退黨照黨章黨規處理，9日正式生效。

陳素月表示，她照自己的規畫做好她自己的事，並全力以赴，不再回應邱脫黨參選一事。

國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，對於任何人要參選彰化縣長，他都尊重，他現在唯一要做的就是，全力以赴端出政策牛肉，爭取彰化縣民認同，打贏這場選戰。