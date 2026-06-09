邱建富退黨投身彰化縣長選舉 民進黨籲懸崖勒馬、勿親痛仇快
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導
前彰化市長邱建富今（9）親赴民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，正式宣布退出近40年黨齡的民進黨。他強調，離開的不是理念，而是一個已逐漸失去創黨精神的政黨，並將投入彰化縣長選舉之戰。
「現在的民進黨已經不是當年那個大鳴大放、包容多元聲音的民主政黨。」邱建富說，他從民進黨草創時期便投入黨務工作，是創黨黨員更是終身黨員，也歷經縣議員、彰化市長及2屆彰化縣黨部主委，長期參與彰化縣大小選戰規劃與輔選工作，可以說人生最重要的政治歲月都與民進黨一起走過。
邱建富也感謝民進黨過去的栽培，讓他有機會獲得鄉親支持，擔任民意代表與地方首長，但近年來黨內發展已與當初創黨理念漸行漸遠，如今的民進黨許多決策逐漸由特定派系主導，基層黨員的聲音越來越難被聽見，黨內民主討論空間也持續壓縮。他直言，當一個政黨開始只剩下派系利益，而忘記人民需求時，就會離人民越來越遠。
邱建富重申，今天走出民進黨，不是政治生命的結束，而是另一段為彰化打拚旅程的開始。選擇退黨並非放棄對台灣民主自由的堅持，也不是改變「台灣第一、彰化優先」的理念，而是希望跳脫政黨框架，以更大的格局直接向彰化人民負責。
「退出政黨，不代表放棄信念；離開黨籍，不代表離開責任。」邱建富強調，彰化縣長不應該只屬於某個政黨或派系，而應該屬於所有彰化縣民，近日外界不斷質疑他與各黨派陣營友好，但他認為朋友來自各行各業、不同政治立場是再正常不過的事。他認為，政治不應該是製造敵人，而是集結更多願意為地方努力的人一起解決問題。
邱建富分析，彰化向來是典型的搖擺縣市，中間選民往往是選舉勝負關鍵，而這正是證明他做事明是非不分藍綠的最大優勢。未來將結合地方產業界、青年世代及跨黨派力量，共同提出彰化發展願景，讓選舉回歸政策與治理能力的競爭。
對此，民進黨彰化縣黨部回應，關於本黨同志聲明退黨乙事，本黨部一切依照黨章、黨規之規範，既有機制與程序辦理。同時，再次呼籲該同志愼思考量，切勿一再做出親痛仇快之舉，懸崖勒馬，共同團結努力。
照片來源：取自邱建富臉書
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