邱建富選彰縣長發表宗教文化政策 爭「三山國王客底文化節」成縣級無形文化資產





11月14日適逢三山國王之一「獨山國王」聖誕，民進黨彰化縣長參選人邱建富以民進黨宗教委員會總召集人身份，率領團隊前往埔鹽大安宮上香祝壽，並正式發表宗教文化政策，宣布將推動「彰化縣三山國王客底文化節」登錄為縣級無形文化資產，結合信仰、觀光與文化傳承，打造宗教觀光新亮點。

邱建富表示，宗教信仰是地方社會的靈魂與力量來源，也是一項珍貴的文化資產。他指出，自己長期參與宗教事務，曾任南瑤宮等十五間宮廟管理人，對民間信仰文化深有體悟，也因此被聘任為民進黨宗教委員會總召集人。他說，彰化縣的三山國王信仰歷史悠久、分布密集，是縣內極具代表性的民間信仰之一。

根據文化調查資料，全縣主祀三山國王的廟宇共有33間，另有至少25間廟宇配祀三山國王，合計神尊多達117尊，數量居全台之冠。邱建富指出，這樣的宗教信仰分布，正反映早期客家族群在彰化落地生根的歷史脈絡，也呈現「福佬客文化」多元共融的特質。

邱建富進一步說，若有機會擔任縣長，將啟動「宗教文化振興計畫」，以三山國王信仰為起點，串連全縣宗教文化資源，建構「宗教文化地圖」。他並計畫與客家委員會攜手合作，推動「客底文化保存及創生方案」，協助各地廟宇進行文史整理、口述歷史蒐集及文化導覽人才培訓，讓傳統信仰文化得以延續與再生。

他強調，文化局未來應積極策辦藝陣、文化節慶及文創展演活動，並結合城觀處資源，擴大舉辦「彰化縣三山國王客底文化節」，以遶境、藝文表演、客庄美食市集與學術論壇等多元形式推廣彰化的宗教觀光品牌，打造「一年一度的信仰嘉年華」。

「宗教觀光不只是拜拜，更是一種文化行旅。」邱建富指出，宗教節慶能凝聚信仰情感，也能活絡地方產業、旅宿與觀光發展，讓文化保存與經濟發展並進。他強調，彰化的多元族群文化是珍貴的軟實力，未來縣府將成為整合橋樑，讓宗教信仰、客家文化與地方創生結合，形塑出彰化獨有的文化軸線。

邱建富最後感性地說，三山國王象徵守護、團結與包容，這正是彰化最可貴的地方精神。他呼籲社會各界共同關心宗教文化保存，讓信仰成為凝聚人心、推動進步的力量，攜手打造「信仰與文化共榮的幸福彰化」。

