邱建富：堅持公平機制 才換來真正的類初選

邱建富從第一時間就堅定主張提名必須有公開、透明、可檢驗的程序。（記者方一成攝）

針對二0二六彰化縣長提名機制，邱建富今（二十）日表示，這次之所以能回到公平的「類初選」模式，是因為自己從第一時間就堅定主張提名必須有公開、透明、可檢驗的程序。

邱建富指出，先前曾一度出現「徵召」的傳聞，但他始終強調，徵召是在完全沒有人選時才會採取的方式，而彰化縣本來就有積極爭取、願意承擔的同志，因此更需要一套 公平機制 來讓所有人站在同一個起跑點。

他感謝中央選對會聽見這份堅持，讓提名回到公平、公開的競爭模式，「這不只是為了我，而是為了每一位願意投入的同志，也為了讓選民看到民進黨重視程序正義。」

此外，邱建富也呼籲，這次所採行的「對比式民調」，對比對象應為已公開表態參選的對手，就如同過去民進黨初選的慣例，必須遵循一貫標準，才能真正呈現民意、避免爭議。

邱建富強調，他支持所有能真實反映民意的制度，也會以最嚴謹的態度面對接下來的民調，並持續提出完整、務實的縣政藍圖，讓彰化未來更好。