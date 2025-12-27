邱建富一夜兩文！一篇改口「團結」 一篇嘆「被遺忘的膝下子弟」

民進黨彰化縣立委初選參選人邱建富，於昨日晚間透過臉書連續發表兩篇貼文。 圖：翻攝自臉書帳號 @彰化邱建富

[Newtalk新聞] 民進黨彰化縣立委初選參選人邱建富，於昨（26）日晚間透過臉書連續發表兩篇貼文，引發關注。首篇文中，他針對初選民調結果提出疑慮後，隨即表示在黨中央秘書長徐國勇說明後，已相信民調的公平性，並強調「團結贏回彰化」是共同目標。然而，短短時間內另一篇貼文卻流露不同情緒，他以「被遺忘的膝下子弟」自喻，感嘆自 2018 年後未有公職，多年來只能一步一腳印蹲守基層。

邱建富在首篇貼文中坦言，自己已 12 年沒有參選、 7 年沒有公職，在幾乎沒有任何資源的情況下，民調仍與兩位同黨立委參選人落在3%誤差範圍內，依民調準則視同平手。他特別指出，對上國民黨立委參選人皆呈現領先，認為此結果是許多鄉親的鼓勵，值得被正視。他解釋先前提出疑慮，是因為有三項關鍵問題必須釐清，並非輸不起，更不是胡鬧。在黨中央展現善意回應，並經過秘書長徐國勇解說及全盤了解後，邱建富明確表示「相信中央黨部民調中心是公平．公正．公開．透明」。他強調團結不是口號，而是建立在互信、互助的制度之上，唯有把基礎打穩，才能凝聚最大力量，讓彰化真正向前，文末呼籲「我們一起，把彰化贏回來」。

彰化市前市長邱建富。 圖：高逸帆／攝

然而，在幾個小時後，邱建富的另一篇貼文卻瀰漫著濃厚的感慨氣息。他貼出一張 2018 年的同框照片，指出那是最近的一次同框，並描述那一年之後，自己多年來沒有一官半職，只能一步一腳印，走遍彰化、蹲在基層，聽取最真實的聲音，也將民眾的期待一份份收進心裡。文中更引用彰化市知名的「大佛魔咒」傳說，在夜深時分自問：「不知什麼時候，大佛才會低下頭來，看看那些始終努力、卻總是被遺忘的膝下子弟？」。

一夜之間，邱建富的兩篇貼文呈現出明顯的矛盾。前文剛表達接受民調結果、服從黨中央並高呼團結，展現出一切以大局為重的政治正確姿態；後文卻旋即流露長期被邊緣化的鬱悶，以「被遺忘的膝下子弟」自傷，充滿對政治現實的無奈與不甘。

