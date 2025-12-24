邱建富：為了彰化 我不會停下來

民進黨中央暫緩彰化縣長提名一事，邱建富表示尊重黨中央的程序與決定。（圖：邱建富競辦提供）

▲民進黨中央暫緩彰化縣長提名一事，邱建富表示尊重黨中央的程序與決定。（圖：邱建富競辦提供）

針對彰化縣政發展與民進黨縣長提名進度，前彰化市長、民進黨彰化縣長擬參選人邱建富表示，王惠美縣長於縣政週年記者會中提及「捷運動工」，這正是由他之前提出。

邱建富指出，城市的進步從來不是一次完成，而是需要一棒接一棒往前推動，「我有決心，也有信心，在關鍵時刻接下這一棒，讓彰化持續向前，而不是停留在原地」。

針對民進黨中央暫緩彰化縣長提名一事，邱建富表示尊重黨中央的程序與決定。

廣告 廣告

邱建富今（二十四）日強調，在這段期間，他與團隊不會停下腳步，將持續走入基層、傾聽民意，並進一步把政策內容準備得更紮實，為彰化未來發展做好萬全準備。

此外，邱建富也呼籲黨中央，能夠儘快提出完整、可供檢視的民調報告資料，讓整個過程更加透明，結果也更能反映真實民意。

「為了彰化，我不會停下來，」邱建富表示，這一棒，我已經準備好接下來。