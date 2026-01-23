邱彰撰寫回憶錄爆侵權爭議 劉泰英最新聲明要求下架回收



律師邱彰撰寫、好優文化出版的《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》，爆發內容侵權爭議。劉泰英今（23）日發表最新聲明，強調內容文字未取得他本人書面同意書之前，不得進行任何形式之出版、發行、轉載或數位化傳播；若已出版，請於7個工作日全數下架並回收。

由律師邱彰所著《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》，日前已由好優文化出版，但才在實體書店上架甫1週，劉泰英就對邱彰與出版社寄出存證信函，表示此書內容文字未依他意思修改，若逕自出版屬侵權，將採取法律途徑。邱彰19日回應，強調此書是在劉泰英親自參與、逐項檢視、修改並表示同意的情況下完成，劉泰英此舉已對她及出版社造成重大名譽與經濟損害，將依法對劉提告。

劉泰英今天再次對此發出聲明，內容如下：