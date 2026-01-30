邱志偉力推「高雄岡橋智慧蛋」 賴瑞隆允諾當選市長成立「孵蛋小組」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

近年高雄透過大型演唱會成功帶動觀光、餐飲與住宿等周邊產業發展，也逐步建立起南台灣重要展演城市的定位。民進黨立委邱志偉今（30）日表示，在運動發展上，高雄同樣具備深厚的球迷基礎與賽事能量，如何進一步提供更穩定、全天候的訓練與比賽環境，讓選手、賽事與觀眾都能在更理想的條件下參與運動，成為城市邁向下一階段的重要課題。隨著極端氣候成為常態，結合室內化、多功能與智慧化設計的新型場館，將有助於在不受天候影響的情況下，延續演唱會與運動賽事經濟，提升活動品質與檔期穩定性，為高雄打造可長期運作的展演與運動發展新平台。

「從人口結構與生活機能來看，北高雄岡山、橋頭一帶正快速成形為結合居住、就業與消費的核心生活圈。」邱志偉指出，透過捷運紅線、國道一號與快速道路系統，智慧巨蛋所在區位可在15至20分鐘內涵蓋岡山、橋頭、楠梓、左營、梓官、彌陀、永安、燕巢、湖內、路竹、茄萣、田寮、阿蓮、大樹、大社等15個北高雄主要行政區，核心生活圈人口約估73萬人；進一步向北銜接台南仁德、歸仁、南區與東區，20至25分鐘可再延伸約45.1萬人口。另外，透過捷運串聯鼓山、三民等市中心區域，形成總人口約150萬人的跨縣市生活圈，具備支撐中大型演唱會、運動賽事與室內展演活動的穩定市場基礎。

邱志偉進一步指出，在運動產業發展條件上，北高雄岡橋地區已具備成熟基礎，不但鄰近路竹的職棒訓練基地，岡山棒球場長期作為台灣棒球運動的重要訓練場地，至今仍是壽天國小、橋頭國中、高苑工商等棒球勁旅的練習基地，已自然形成涵蓋基層培育與競技訓練的三級棒球體系，具備國際棒球村的雛型。再加上周邊台糖土地歷經十餘年持續協調，目前已取得實質進展，為運動設施與相關機能的整合、擴充與長期發展，提供具彈性且可行的用地條件，使整體規劃更具落實基礎。

邱志偉表示，智慧巨蛋定位為2萬至3萬人規模的多功能高科技場館，透過室內蛋型設計與彈性空間配置，可因應演唱會、棒球訓練與比賽、電競賽事及大型商展活動的不同需求，在不受天候影響的情況下，提高場館使用效率與檔期穩定性，讓高雄既有的展演與運動能量得以深化，並與周邊訓練體系形成分工互補。

此外，北高雄周邊醫療資源完整、生活機能成熟，對於舉辦大型活動所需的人流承載、安全管理與緊急應變，具備重要基礎條件，場館在規劃階段即可同步納入安全、交通與公共服務的整體考量，使大型活動能在城市日常運作中穩定融入，而非造成當地額外負擔。

邱志偉提到，智慧巨蛋的規劃應與北高雄正在成形的半導體S廊帶同步思考。隨著橋頭科學園區預計於今年全面營運，南部半導體與高科技產業聚落持續成長，帶動大量專業人才與國際企業進駐，對高品質生活環境、國際級活動與產業交流空間的需求也隨之提升。智慧巨蛋未來可承擔國際技術發表、產業論壇、智慧製造與科技應用展演等功能，成為半導體S廊帶對外展示與交流的重要平台。

「推動高雄智慧巨蛋，並非另起爐灶或是天外飛來一筆。」邱志偉強調，而是在既有演唱會與運動賽事經濟基礎上，結合北高雄既有的職業訓練量能與三級棒球培育體系，補足全天候、室內化與多功能的關鍵拼圖，讓大型活動能夠穩定舉辦、長期經營。隨著台北大巨蛋啟用後，國內大型室內場館布局逐步成形，高雄若能及早完成相應規劃，將有助於在全台展演與運動賽事體系中，形成互補而非競逐的良性發展。

許智傑表示，岡橋智慧巨蛋不是單一建設，而是串聯北高雄生活圈、半導體S廊帶與高雄展演經濟的關鍵設施，也是南台灣邁向全天候、國際級展演與運動城市的重要一步。同時擴充高雄市長陳其邁打下的演唱會經濟基礎，結合世運主場館、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、高雄巨蛋等設施，將高雄建立專屬的特色產業，對於觀光行銷將注入一劑強心針，之後會全力爭取中央的資源，讓岡橋智慧巨蛋盡快孵蛋成功。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，全台灣各縣市有多處孵蛋計畫，高雄也要加速推動，除了目前可容納5萬人的世運主場館、1萬人的漢神巨蛋外，確實也需要2至3萬人的巨蛋，可以讓演唱會、運動賽事等活動有更好的場地，未來透過捷運串聯將會相當方便。北高雄位處南高屏生活圈的中心，近年的高速發展是有目共睹，岡山橋頭也是目前巨蛋可能的候選場址，他當選市長之後，會成立一個「孵蛋小組」，專業評估推動大巨蛋與這類「Smart Dome」的規劃及選址，透過政府與民間合作投資的方式，讓高雄市民有優質的巨蛋，促進高雄展演經濟成長。

邱志偉最後表示，智慧巨蛋不僅是一項未來高雄市政建設的構想，更是串聯北高雄生活圈、既有訓練基地、三級棒球體系與半導體S廊帶的重要節點，未來應透過完整評估與專業營運模式，讓場館成為支撐高雄產業升級、城市發展與國際交流的長期平台，為南台灣打造具前瞻性的智慧展演新據點。

照片來源：邱志偉辦公室提供

