邱志偉宣布訪日國會外交 爭取日本支持台灣加入CPTPP

立法院推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進度協定(CPTPP)」策進會長、民進黨立委邱志偉今天(15日)宣布將啟程前往日本展開國會外交，向日方高層與友台國會議員說明台灣入會的準備與戰略意義，爭取日本持續支持台灣加入CPTPP。

台灣自2021年9月22日申請加入「跨太平洋夥伴全面進度協定(CPTPP)」，積極調整經貿體制，目前尚待成員國對我國的申請案達成共識。

立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、立委邱志偉與當代研究學會會長、成大政治系教授王宏仁共同召開記者會，表示他將在今天啟程前往日本展開國會外交，包括拜會自民黨台灣政策小組、日華懇CPTPP研究小組、眾議院經濟產業委員會、自民黨政務調查會外交部等重要成員，說明台灣入會的準備與戰略意義，爭取日本持續支持台灣加入CPTPP。

廣告 廣告

邱志偉指出，日本是CPTPP核心成員之一，長期在區域經貿治理與高標準制度規範中扮演關鍵角色。台灣自2021年9月正式提出入會申請，在他擔任經濟委員會召委任內，已持續推動國內法規調整與制度改革，全面對接CPTPP高標準。

邱志偉強調，在全球供應鏈重組與地緣政治快速變動的背景下，CPTPP不僅是傳統的經貿協定，更是以規則、價值與制度為基礎的夥伴結盟。台灣與日本同為民主夥伴與自由市場經濟體，面對威權體制將經貿工具政治化的風險，更有責任在CPTPP架構內共同守護高標準貿易秩序。

邱志偉期盼日本能發揮領導影響力，協助推動成立「台灣入會工作小組」，為後續實質談判奠定制度化基礎，進一步強化印太地區的經濟韌性。邱志偉：『(原音)我希望說透過明天的一整天的拜會，能夠讓日本形成這個跨黨派推動台灣加入CPTPP的共識，進而形成日本政府行政部門或者是內閣的重要的共識，把台灣在明年的入會當作CPTPP的重要的議題。』

邱志偉並透露他也親自寫信給日本首相高市早苗，將請駐日大使李逸洋轉交，期盼能把台灣國會的聲音傳達給高市早苗。

王宏仁則指出，目前國際社會對中國將經濟、稀土武器化的疑慮升高，更不可能支持中國加入CPTPP，台灣反而成為最能體現自由貿易精神的穩定夥伴，因此他認為2026年是台灣加入CPTPP的關鍵時刻。