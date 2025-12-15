邱志偉將訪日 爭取日本持續支持台灣加入CPTPP

（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）策進會長、民進黨立委邱志偉今天表示，他將前往日本國會展開國會外交，並且爭取日本持續支持台灣加入CPTPP。

邱志偉與成功大學政治系教授王宏仁等人今天在立法院召開記者會，就台灣加入CPTPP進入實質審查的可能時程與關鍵條件，提出看法。

邱志偉指出，日本是CPTPP核心成員之一，長期在區域經貿治理與高標準制度規範中扮演關鍵角色。台灣自2021年9月正式提出入會申請以來，在他擔任立法院經濟委員會召委任內，已持續推動國內法規調整與制度改革，展現全面對接CPTPP高標準。

廣告 廣告

邱志偉說，雖然今年11月澳洲已舉行CPTPP第9次部長級執委會，並未將台灣放進入會程序的成員之中，但各國均充分認知台灣完全符合CPTPP高標準，這是未來策進會將透過國會外交，持續向各國說明的重點。

邱志偉表示，這次訪日是希望透過與日本國會層級、經濟與產業相關重要官員的直接溝通，進一步深化日方對台灣入會的助力與可行性，也會向日方高層與友台國會議員說明台灣入會的準備與戰略意義，爭取日本持續支持台灣加入CPTPP等。

王宏仁認為，2026年是台灣加入CPTPP的關鍵時刻，天時、地利、人和首次同時具備，因為日本長期支持台灣入會，而目前國際社會對中國將經濟、稀土武器化的疑慮升高，使各國更不可能支持中國加入CPTPP，台灣反而成為最能體現自由貿易精神的穩定夥伴。（編輯：蘇志宗）1141215