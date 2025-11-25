邱志偉會勘校園建設 爭取經費加速工程啟動

立委邱志偉與教育部國教署及高雄市教育局到岡山區岡山國小、壽天國小、竹圍國小會勘需求工程。（邱志偉辦公室提供）

民進黨立委邱志偉與教育部國教署及高雄市教育局到岡山區岡山國小、壽天國小、竹圍國小會勘需求工程，他表示，會勘後都已經請國教署錄案，後續他請國教署再邀集專家學者會勘，並確認經費編列合理性，且要加速核定經費，讓工程可以盡速啟動。

邱志偉說，岡山國小的老舊廁所這幾年在他爭取經費後，已經完成三棟改善工程，學校訴求已經使用將近卅年的第四棟廁所也能爭取經費改善；壽天國小教室至風雨球場中間的走道連續磚不平整，且上方沒有遮雨棚，下雨時連續磚濕滑、學生奔跑容易滑到受傷，學校訴求改善連續磚及增加雨遮。

邱志偉又說，竹圍國小是北高雄學生數最多的學校，學校跑道使用頻繁，非上課期間還開放給社區民眾使用，因此已經破損嚴重，學校提報計畫爭取改善跑道鋪面及排水，讓跑道可以更完善、延長使用年限。

邱志偉指出，三所學校會勘後都已經錄案，後續將由專家學者會勘，也將針對學校需求的急迫性、必要性進行評估，並針對預算編列核實，待程序完備，他將會請國教署盡速核定經費，讓工程可以盡早啟動。

邱志偉也到橋頭區甲圍國小、五林國小會勘，針對學校需求的建設逐一討論；甲圍國小跑道已經破損嚴重，需要國教署補助經費更新；五林國小活動中心舞台地板不平整、舞台燈光也要更新，會勘後都已經錄案，他將會全力爭取經費到位。

邱志偉提到，甲圍國小跑道已經使用超過年限，PU跑道變薄、已經露出基礎層，且有破損的狀況，確實有盡速改善的必要。五林國小的舞台在他九年前爭取經費改善完成後，頻繁使用的木地板也凹凸起伏的狀況，燈光也要改善，因此兩案都要請國教署錄案後，盡速核定經費，明年度就能啟動工程。