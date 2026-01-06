邱志偉首度陪同站路口 賴瑞隆北高雄拚初選

▲ 立法委員賴瑞隆今天展開全日市場掃街及車掃行程，自清晨從北高雄的路竹出發，由立委邱志偉陪同至路竹區中山路及民強街口站路口，向通勤市民問早致意。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長黨內初選進入倒數關鍵期，立法委員賴瑞隆今（6）日展開全日市場掃街及車掃行程，自清晨從北高雄的路竹出發，由立委邱志偉陪同至路竹區中山路及民強街口站路口，向通勤市民問早致意。此次也是黨內初選期間，邱志偉首度陪同候選人於路口同框，以行動展現力挺、團結。

▲ 今天賴瑞隆行程滿檔，清晨由邱志偉陪同站路口，隨後前往路竹民有市場掃街，逐攤向攤商與採買民眾寒暄互動。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆指出，自己已於3周前便率先執行站路口行動，並於上月29日起，與跨區團隊合作啟動全市11個選舉區重要路口串連，展現「高雄隊站出來」團結一致挺賴瑞隆的氣勢。近日其他候選人陸續加入站路口行列，顯示「接地氣、勤跑基層」已成為市民期待的基本功。

▲ 賴瑞隆在路竹民有市場掃街，逐攤向攤商與採買民眾寒暄互動。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆表示，黨內同志們皆相當優秀，大家共同目標是守住高雄、讓城市繼續進步，他有自信能讓高雄在關鍵時刻穩住方向、邁向更進步、更美好的未來。

賴瑞隆強調，初選最後階段，將秉持初心與承擔，回應人民的託付並全力衝刺。接下來將持續以站路口、掃市場、車隊掃街，走遍高雄38區、走入每一個基層角落，以行動爭取支持，也再次懇請鄉親在電話民調期間「唯一支持賴瑞隆」，團結高雄隊，讓高雄持續進步、穩健向前。

今天賴瑞隆行程滿檔，清晨由邱志偉陪同站路口，隨後前往路竹民有市場掃街，逐攤向攤商與採買民眾寒暄互動；並再轉往蔡文聲靈宮出發進行車隊掃街，沿線居民與用路人揮手加油、互動熱絡。

下午則將前進南高雄，自大寮赤崁保安宮出發，於林園、大寮區進行車隊掃街，並接續至大寮鳳林黃昏市場掃街，密集行程展現堅定為民服務的決心。

