邱志偉、李柏毅出席賴瑞隆說明會

▲ 立法委員賴瑞隆今天在茄萣區舉辦「來呦！隆作伙」說明會，在金鑾宮與地方鄉親面對面交流，說明自身對北高雄的願景及發展目標。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 立法委員賴瑞隆今（14）日在茄萣區舉辦「來呦！隆作伙」說明會，在金鑾宮與地方鄉親面對面交流，說明自身對北高雄的願景及發展目標。立委邱志偉、李柏毅、資深媒體人王瑞德及多位市議員、市議員參選人、里長均到場力挺，賴瑞隆表示，高雄是其一生所愛，將一生懸命為城市打拚。他也呼籲大眾作為執政黨的後盾，共同支持行政院以不副署方式應對該部無法執行、不公不義的「財劃法」惡法。

▲ 立法委員賴瑞隆今天在茄萣區舉辦「來呦！隆作伙」說明會。立委邱志偉、李柏毅、資深媒體人王瑞德及多位市議員、市議員參選人、里長均到場力挺。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆表示，他長期以推動高雄的均衡發展為目標，城市若要升級需要更均衡的財政分配；然而，藍白兩黨主導的《財劃法》獨厚北部，擴大南北資源差距，讓高雄實質損失200億，對長期承擔工業發展成本的南部非常不公平。他呼籲大眾作為執政黨的後盾，共同支持行政院以不副署方式應對該部無法執行、不公不義的惡法。

▲ 賴瑞隆前往肉豆公市場，由資深媒體人王瑞德、前立法委員郭玟成、高雄市議員黃彥毓等人陪同，和攤商及採買的市民朋友親切問候，現場互動熱絡，氣氛溫暖，也展現出賴瑞隆持續勤走基層的士氣與決心。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆也說，北高雄海線除了傳產及漁業生產區，更要成為結合科技、永續與宜居的新城市引擎。其中茄萣更具備漁業文化、港埠條件與濱海景觀優勢。未來他將推動「智慧漁業」、「藍色觀光」，以帶動北高雄整體海岸帶升級轉型，讓漁村重現活力，也為年輕世代創造返鄉深耕的機會。

賴瑞隆感性表示，每一次看到鄉親的笑容與託付，都更提醒自己要持續謙卑傾聽、把政策做得更貼近基層。他強調，高雄在一代又一代人的努力接棒下，克服各種挑戰、一步步成長蛻變；未來也將延續這股精神，與市民攜手為下一代打造更繁榮友善、均衡共好的幸福城市。

立委邱志偉表示，未來十年是高雄關鍵的十年，要把市政做好最重要的是中央跟地方要團結，若賴瑞隆當市長，將與賴清德總統「賴賴連心」建設高雄。他也向現場鄉親喊話，高雄市長初選民調支持賴瑞隆。

立委李柏毅表示，賴瑞隆過去在市府時期主辦很多活動，未來若當市長很快就能上手市政工作，這樣的人選最好。在野黨用惡質手法持續攻擊最有贏面的賴瑞隆，拜託大家唯一支持他成為高雄市長。

政治評論員王瑞德說，賴瑞隆是這屆立法院首位提出《財劃法修正案》的立委，長期為高雄爭取合理的資源，推動台灣均衡發展；用行動力挺賴瑞隆便是告訴在野黨，人民不接受不公義的惡法，呼籲團結共同選出最好的人才，守護高雄人的尊嚴。

稍早，賴瑞隆則是前往肉豆公市場，由資深媒體人王瑞德、前立法委員郭玟成、高雄市議員黃彥毓等人陪同，展開菜市場走訪行程，和攤商及採買的市民朋友親切問候，現場互動熱絡，氣氛溫暖，也展現出賴瑞隆持續勤走基層的士氣與決心。

面對近期外界關注與檢驗，賴瑞隆選擇用行動回應，持續走進市場，以最直接的方式與市民面對面互動。賴瑞隆表示，面對各項挑戰，誠實面對、踏實前行，用一步一腳印的方式，回應高雄市民的託付，也會持續以更謙遜的態度檢視自己，持續用行動爭取、累積市民的信任。

