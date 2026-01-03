邱志宇創作〈曇花〉與過去執念和解

邱志宇能唱能演，在演藝圈尋找發光發熱的機會。（李承陽攝）

曾入圍金馬獎最佳新演員的邱志宇，近日推出新歌〈曇花〉，他形容這首歌既是送給自己與歌迷的禮物，也是他對演藝事業的深刻反思，過去，他時常為電影角色創作歌曲，疫情爆發之後，演藝圈工作量驟減，他選擇靜下心來，為自己的演藝之路用〈曇花〉留下新的註解。

邱志宇分享，他早在2017年就聽過〈曇花〉的Demo，當時並沒有特別的感覺，直到2020年因為疫情讓他生活安靜下來，也意外有機會重聽了這首歌，讓他決定自己寫詞，卻又遲遲寫不出來，直到2023年看到關於曇花的佛家故事，讓他動念前往印尼拍攝自己的MV，才終於在2025年順利推出新歌。

邱志宇表示，在入圍金馬獎後碰上疫情，一切停擺，他用旅行尋找答案，於是買了相機與iPhone，毅然決然飛往充滿靈性的國度印尼，當地氛圍與歌曲的意境不謀而合，「以往都是寫完詞曲，錄音完成後才會拍攝MV，但這次心底有股強烈的感受提醒我需要前行，所以很衝動地買了機票就先飛去印尼拍攝，後續才開始填詞到錄製歌曲。」

關於曇花的故事，邱志宇解釋曇花花神和佛祖座下的韋馱尊者，兩人有段哀怨纏綿的故事，愛不得又忘不掉，才有「曇花一現，只為韋馱」的說法，這種關係猶如他自己跟演藝圈，雖然現實殘酷卻又熱愛這份工作，想抽身時卻又總會出現機會。

這首歌的出現，是邱志宇跟過去的執念和解，他感謝這首歌在此人生階段出現，提醒自己不必過度眷戀高光時刻，只要珍惜每次的綻放就足夠。他也認為，演藝事業如曇花般短暫燦爛，無論是自己發過單曲、演過電影，還是與金馬獎相遇，這些美好都值得被記住。〈曇花〉讓他重新找到創作的意義，他強調，無論未來是否繼續留在演藝圈，這首歌都會是他給自己與歌迷的1份真摯禮物。