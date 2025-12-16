邱志宇掏30萬追音樂夢 認陷低潮：學習怎麼走出來

邱志宇推出新單曲〈曇花〉。（圖／邱志宇提供）

邱志宇推出新單曲〈曇花〉，今（16日）舉辦記者會，並邀請黃鐙輝與音樂人左光平擔任嘉賓。邱志宇的演藝之路起起伏伏，曾因演出電影《台北物語》被抨擊接爛片，後來又以《我的靈魂是愛做的》入圍金馬新人。但他始終沒有忘記歌手夢，此次自掏腰包約30萬製作新作品，笑說目前手上只剩一點零頭，夠平時生活使用。

邱志宇努力追尋音樂夢。（圖／邱志宇提供）

除了演藝工作，邱志宇也斜槓在膠囊旅館當清潔人員，問及有沒有打掃出「奇怪東西」的經驗？他笑說：「廁所不是在房間裡，可能有一些不乾淨的東西，像是棉條黏在牆上，要把它摳下來。」他也說自己曾在咖啡店工作，但被客人認出來，讓當時的公司頗有微詞，所以後來才換成可以戴口罩的清潔工作。

當年邱志宇因演出《台北物語》爆紅，但此片的評價很差，更有人罵他只會接爛片，讓他覺得有些難過，無奈說：「新人哪有資格挑劇本。」但他也表示：「從另外一個角度來看，至少娛樂到很多觀眾。」而他近期演出的角色都比較偏憂鬱，也影響到了本身的心情，「看到很多事情都特別有感觸，還在學習怎麼走出來。」

邱志宇邀請黃鐙輝與左光平擔任嘉賓。（圖／邱志宇提供）

家人也不太支持邱志宇走演藝路，尤其是爸爸曾大罵：「你以為你是蔡依林還周杰倫？不要再幻想了！」讓他一走出家門就忍不住哭出來，不過他的個性相當倔強，還是堅持追夢。近幾年爸爸的態度逐漸緩和，雖然表面上不關心，但私下會與鄰居炫耀他的新歌，十足刀子嘴豆腐心。

