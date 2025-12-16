邱志宇旅館當清潔工清棉條 賣股票發片遭父嗆：以為你是周杰倫

邱志宇今舉辦新單曲〈曇花〉記者會。邱志宇提供



邱志宇曾以《我的靈魂是愛做的》入圍金馬最佳新演員，一直懷抱音樂夢的他今（12╱16）舉辦新單曲〈曇花〉記者會，透露為此將辛苦累積的股票跟基金約30萬元全數變賣，為生活還到板橋的膠囊旅館當清潔工，甚至還置到女客將棉條黏在牆上，「血有點凝固，我就要去摳起來」。

睽違1年再度推出新單曲，邱志宇「校長兼撞鐘」，舉凡版權上架、寫文案甚至連拍MV都獨立作業，談及30萬的製作費由來，他透露：「那是之前拍戲的錢，有賺到，然後再打工。」

為賺生活費，邱志宇曾到咖啡店打工，但因為怕被認出來，加上當時經紀公司阻止，他改到旅館打工，「因為清潔工不用讓人家看到你長什麼樣子，可以戴口罩、帽子」。日做5小時，時薪約190元，做半年後，因在狹小空間裡套床單、清理，以前閃過腰的他覺得很痠，就停了一陣子才再做，「到後來因為有戲演，今年我幾乎就沒做」。

被問是否覺得拍《台北物語》是「包袱」？邱志宇直言：「不會啊！用另外一個角度看至少娛樂了很多觀眾，對我來講，人家也是因為這部片知道我，所以是好事……吧？」至於被酸民酸，他說：「那時候會有點難過，我覺得我就是來演戲來賺錢，我也沒有對不起誰，為什麼被大家罵說要挑劇本，可是我們新人哪有什麼資格挑劇本？是還好啦，都過去了。」

黃鐙輝（左）、左光平（右）送蛋糕為邱志宇站台。邱志宇提供

創作〈曇花〉時，邱志宇正逢人生低潮，「入圍金馬獎後就碰上疫情，表演工作幾乎停擺」。連爸爸都對他說：「工業區在旁邊，你什麼時候要去工業區工作？」「我爸就說以為你是彭于晏、還是周杰倫？他說你應該去做一點工作吧，你已經有點年紀了，是不是不要再幻想」？而媽媽則是心疼的會暗中塞錢幫助他。

邱志宇坦言先前有一段時間曾萌生放棄演藝事業念頭，「我覺得是年齡焦慮啦！因為今年演了兩個角色都比較憂鬱的，我不知道是自己沒有走出來還是怎樣，看到很多新聞特別有感觸，很容易觸景傷情，應該是自己生活比較辛苦，所以會比較失落或難過，好像自己不夠努力，會不知道怎麼努力」。

今黃鐙輝、左光平特地站台，聽到邱志宇賣ETF做音樂，左光平說：「那你真的很缺錢。」黃鐙輝附和：「你真的是用你的生命在做音樂，你這樣鋌而走險，我有點替你擔心，如果你要借錢的話我可能沒辦法，但我丈母娘可以借你，除非你遇到生活上的突變，不然我是不會把我大盤的錢拿出來的。」

