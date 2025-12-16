邱志宇清空股票砸30萬力拚圓夢！ 曾入圍金馬新人卻陷低潮

邱志宇曾入圍金馬獎最佳新人，近日推出新單曲〈曇花〉，出道10年的他，生日前夕發片許下「只求美麗綻放」的心願。記者會他邀請黃鐙輝、左光平擔任來賓，兩人妙語如珠、幫他炒熱現場氣氛，邱志宇坦言自己把手上的股票都賣掉，花30萬台幣左右製作這張單曲，股票帳戶的錢只剩零頭，他為了發片還去膠囊旅館擔任清潔工，做半年之後腰有點不舒服，幸好今年有電影可以拍跟公視的戲，才有其他時間在歌唱事業上努力。

他在膠囊旅館打工的時候，曾遇過女生把棉條黏在牆壁上，他直接用手把東西抓下來，他苦笑說「還好有戴手套跟噴酒精」。先前也曾去咖啡廳打工，結果被阿姨認出來，發現他人很小隻，經紀人也認為在咖啡廳打工過於拋頭露面，希望他不要繼續。

當年邱志宇因為《台北物語》走紅，卻被認為怎麼會選這樣子的戲拍，他忍不住發聲「那時候覺得有點難過，我也沒有對不起自己，而且新人哪有什麼資格挑劇本」。而他近年沉潛演藝圈，回家的時候，爸爸也會勸他去隔壁工業區工作，希望他不要再繼續堅持，媽媽則是會偷塞錢給他。雖然爸爸嘴巴很硬，但他有新作品時，爸爸還是會去隔壁早餐店幫他宣傳。他透露30歲的時候曾經想過要轉行，但有念頭萌生的時候，就會有工作來找他。18日將滿40歲的他，表示爸爸應該有比較理解他的決心了，也期許自己的演藝路可以越來越順。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導