邱志宇「曇花」回望10年初心 用歌聲迎來全新篇章

記者周毓洵／臺北報導

曾以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎最佳新演員的邱志宇，近年毅然轉戰歌壇，以「資深新人」之姿再拚音樂夢。他相隔1年推出第3支創作單曲「曇花」，不僅回望出道10年的演藝歷程，也在生日前夕為自己送上一份別具意義的生日禮物，許下「只求美麗綻放」的心願，盼用真誠歌聲讓大家重新認識全新的邱志宇。

「曇花」由邱志宇親自創作，靈感來自他對人生高低起伏的體悟。入圍金馬後碰上疫情，演出機會銳減，曾一度迷失方向，甚至動念放棄演藝事業。他將那些如煙火般短暫卻燦爛的高光時刻，比喻為「曇花」，提醒自己不必執著過去，只要珍惜每一次綻放，「因為這首歌，讓我重新找到創作的意義。」

為了堅持音樂夢想，邱志宇選擇獨立發片，從創作、企宣、版權上架到MV拍攝幾乎一手包辦，堪稱「一人唱片公司」。他更自掏腰包，變賣疫情期間累積的股票與基金約30萬元投入製作，只為圓一個唱歌的夢。即使身旁朋友勸退，他仍義無反顧：「如果現在不做，以後更不可能會去做。」

MV拍攝過程同樣充滿挑戰，邱志宇為「曇花」特地買相機、上網自學拍攝技巧，獨自飛往印尼取景，笑說差點拍到不知所措，「幸好最後找了剪接師幫忙，不然真的會變成《台北物語2》！」苦中作樂的態度，也成了他這段音樂旅程的真實寫照。

談到未來，邱志宇透露已開始規劃明年推出全新EP，也希望能找到一位願意理解並傾聽他的經紀人，讓自己能更專心投入創作與表演。適逢生日前夕發片的他特別舉辦新單曲發片媒體餐敘，圈內好友黃鐙輝與左光平現身站台力挺，兩人特別送上生日蛋糕為邱志宇慶生，為現場增添了不少溫馨氣氛。

發片媒體餐敘上，黃鐙輝（左）、左光平（右）現身力挺並送上生日祝福，見證邱志宇（中）再戰歌壇的重要時刻。（邱志宇提供）

邱志宇推出第3支創作單曲「曇花」，以歌聲回望出道10年的高低起伏，展現更成熟也更真誠的自己。（邱志宇提供）