邱明玉狠酸：館長在台灣經營全數慘賠，永利還投資？政治目的不要太明顯
政治中心／唐家興報導
館長陳之漢近日被前員工爆料財務黑洞、私德爭議與疑似中資介入後，外界更聚焦於他與澳門永利集團高層的互動。尤其是永利澳門總裁陳志玲多次現身館長直播畫面，讓「永利為什麼投資館長？」成為輿論核心疑問。
在三立政論節目《新台派上線》中，資深媒體人邱明玉直言，館長的財務狀況、事業表現與其被投資的「條件」完全不符，更不排除背後存在統戰樣板操作。
館長經營全數慘賠？邱明玉：這種成績單竟能獲得大金主青睞？
邱明玉指出，陳志玲（外界稱「志玲姊」）本身背景亮眼、畢業於康乃爾大學，家族曾反對她投入博弈業，但最終她闖出一片天。然而相比之下，館長的經營成績卻「爛到不合理」。
她語帶震驚地說：「館長你台北賠幾千萬、中壢賠好幾個億，每家都賠到快倒，你才哭著向外要資金。那我想問：永利這麼會投資的一個企業，他為什麼要投資一個 loser？」
邱明玉強調，館長的品牌在台灣已屢屢傳出虧損，而中國健身市場也正大規模倒閉，連最大連鎖「威爾士」都從165家剩2家，市場根本不景氣。因此，她提出核心質疑：「中國健身房都倒成這樣，他們為什麼還要投資館長？還投資一個失敗的館長？」
統戰樣板？專家認為陳志玲角色「像女版張宗真」
邱明玉更把陳志玲與今年先與館長同台的中國政協常委張宗真作比較：「這根本是翻版。上次張宗真不就是用『青年公寓』、免費住宿、一搭一唱統戰館長？現在換成陳志玲上場。」她分析，館長在澳門被錄到「中央要給地」的對話後，外界早已質疑其是否成為統戰工具。而如今「張宗真版」不夠成功，就換「陳志玲版」接手，疑似接續統戰任務。
政商布局？蕭敬嚴：博弈業是特許行業，不靠官方根本做不了
國民黨前發言人蕭敬嚴同節目補充指出，館長出現在澳門的背後，有更深層的政商結構。澳門博弈業的特性：沒有官方力量根本行不通；蕭敬嚴指出，博弈是特許行業，即使不是，光在澳門營業也必須「全面打通政商關係」，否則寸步難行。因此他提出另一種解釋：「館長在澳門做生意，很可能是被指派的任務。」
蕭敬嚴推測，陳志玲具有台灣背景，在中國經營穩固，官方可能「指派她」負責接觸台灣特定人物：包括館長。
陳志玲為何要「陪館長爬長城、吃冰」？蕭敬嚴：這不尋常
蕭敬嚴特別提到，從陳志玲的身分：「能接待韓國瑜級人物」的政協常委，竟然降格陪館長爬八達嶺長城、還在寒風中吃冰，情境極不尋常。他語帶諷刺地說：「志玲姊什麼咖位？以前接待韓國瑜，現在竟然淪落到陪館長吃冰？這哪裡正常？」他直指：若不是有任務在身，陳志玲沒理由如此「屈尊」。
館長是否接受指定任務？「在中國罵台灣、回台灣罵民進黨」模式曝光
蕭敬嚴直言，從館長被外流的錄音來看，他的行程並非自由安排，而是「有任務」。他形容館長的模式清晰到不必再猜：「到中國罵台灣給對岸看；回台灣再罵民進黨給台灣人看。這不就是館長的任務嗎？」
財務困境成動機？外界質疑館長「只能靠紅色金流續命」
蕭敬嚴也指出館長財務吃緊，甚至提到館長自己炫耀便當店營業額「從8萬變12萬，竟說成三倍？」時還算錯數字，顯示混亂狀態。蕭懷疑：「館長是不是為了錢，只能靠港澳交付好處？」並警告，若館長在中國拿好處、回台灣卻否認，「這才是真正問題。」
結論：館長被指成為「統戰樣板」？澳門永利投資動機愈發詭異
綜合各界評論，館長如今進軍中國開健身房、資金突然到位，加上永利高層與中國政協人士頻頻出面，呈現出異常緊密的政治脈絡。種種跡象讓評論者一致指向：「永利投資館長，不像商業行為，更像政治任務。」隨著館長的「紅色標籤」越貼越深，國安單位是否介入調查，恐成下一個社會焦點。
