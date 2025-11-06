邱榮裕教授與何雅芬博士新書聯合發表會12/13登場

聯合新書發表會當天流程。（取自新竹縣全球客家文化交流協會臉書）

新竹縣全球客家文化交流協會邀請對客家文化、歷史有興趣的民眾一起參加新書聯合發表會。（取自新竹縣全球客家文化交流協會臉書）

新竹縣全球客家文化交流協會顧問邱榮裕教授的著作《客家研究論文集：臺灣客家歷史、文化與信仰的探索》，以及由邱榮裕教授指導、該協會理事長何雅芬博士撰寫的《陸豐客家族群在臺灣地區拓墾與發展研究》，將於12月13日上午9時在桃園市北區客家會館舉行師生新書聯合發表會。

活動當天不僅安排兩位學者進行新書導讀及專題演講，還邀請到客家薪傳師羅碧霞與謝玉香帶來精彩的客家傳統山歌演出，讓與會書友在書香與樂聲中感受客家文化之美。

此外，當天茶點時間更安排客家擂茶體驗，讓書友親身體驗客家傳統風味。活動當天參與的書友還有機會獲得限量精美小禮物。歡迎對客家文化、歷史有興趣的民眾前往參加。