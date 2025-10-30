邱毅嗆沈伯洋「離開台灣可能被捕」...林修民酸：不如關心貴黨「反美是工作、留美是生活的同志」！

中國日前宣布通緝綠委沈伯洋，前立委邱毅則說沈伯洋離開台灣就可能被捕。科技專欄作家林修民今（30）日表示，近的消息傳出，美國很有可能把整個國際刑事法院列入實體清單中，跟其他的恐怖組織公司並列，「這位前大立委有空去擔心沈的安全，還不如去關心貴黨那些反美是工作、留美是生活的同志在美國的資產跟小孩吧。」

「邱毅要不要先擔心他同志在美國的資產？」林修民今日在臉書發文表示，中國重慶市公安局28日發布警情通報表示，依法對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅認爲接下來程序，必然是缺席審判，判刑定罪，然後發布全球通緝，今後只要離開台灣，就可能被捕，引渡回中國服刑「自己看沈伯洋是麻煩了」。

廣告 廣告

林修民再說，有鑒於這世界上根本沒有所謂的跨國刑事追溯，最接近這個特質的大概就是國際刑事法院，但很不幸的是、這個國際刑事法院看起來前途也並不樂觀。因爲這個國際刑事法院主要審判反人類罪的犯罪，如果連習近平和習近平的支持者如邱毅，這種都不擔心國際刑事法院的跨國通緝了，那沈有什麼好擔心的？

林修民再說，他剛剛從荷蘭回來，去海牙的時候也有經過國際刑事法院，外觀看起來就是一個普通的建築物。美國國務院在8月20日宣布對四名國際刑事法院的高級官員實施制裁，原因是他們「未經任何一方同意，調查、逮捕、拘留或起訴美國或以色列國民」。而最近的消息傳出，美國很有可能把整個國際刑事法院列入實體清單中，跟其他的恐怖組織公司並列。

林修民強調，所以在這種情況下、目前根本沒有一個組織能夠實施全球性的跨國通緝。而是靠著通緝主張國跟其他國家友不友好，來決定有沒有可能抓到被通緝的嫌犯。

「所以問題來了，跟中國是鐵桿兄弟會幫忙的大概只有俄羅斯、北韓與伊朗，問題是沈或是絕大多數的台灣人會無緣無故跑去那些地方嗎？」林修民直言，相對的、在今天的同時、睽違六年後的美中元首峰會在南韓舉行，舉行的前一刻，果然川普為習近平準備了一份超級伴手禮，就是宣布開始核子試爆。

林修民表示，有鑒於國際上根本沒有一個具有強制力的上級機構來處理惡棍流氓行為，相較於拜登真是一個老好人循循善誘，川普根本不來這一套，在一個有如叢林的國際社會當中，對付流氓最好的方式就是用流氓的手段回敬。

「你如果得罪美國、或者是觸犯了美國的法律，那你在美國的資產就會非常危險」，林修民說，就算你在美國沒有資產，你只要進入那些美國友好的民主自由國家，包含日本、歐洲和加拿大等，你都有可能跟華爲孟晚舟一樣當場被逮捕，對邱毅以及他的同志而言、很不幸的事情是、這些國家剛好都是兩岸中國人最愛移民的地方。

「這位前大立委還真是好心，不關心自己同黨同志的未來，倒是整天在替敵對政黨擔心」，林修民最後說，這位前大立委有空去擔心沈的安全，還不如去關心貴黨那些反美是工作、留美是生活的同志在美國的資產跟小孩吧。

（圖片來源：林修民臉書、三立新聞）

更多放言報導

遭影射有私生子怒了！賴清德喊「絕無此事」供百萬獎金讓謝龍介、邱毅「帶孩子來」：如果你們不敢就閉嘴

邱毅影射賴清德在外有私生子...賴競總轟「錯假訊息」委律師正式提告！黨內人士酸：邱大概欠外界十個私生子