邱毅座車逆向擋道！離譜違規挨轟「真唱邱」 大安分局警方出手了

前立委邱毅的座車在大安區巷內逆向違停，被網友直擊PO網，轄區大安分局警方查證違規屬實，將依法開罰。（翻攝自爆料公社）

前立委邱毅遭網友爆料，昨（2日）傍晚他搭乘的黑色休旅車，在台北市大安區公然逆向違停，邱毅甚至從容開門下車，無視被阻擋的車輛，畫面流出後，引發網友批評「真唱邱」。轄區大安分局今日表示，經查違規屬實，將通知駕駛到案依法舉發。

根據爆料公社臉書上流傳的行車紀錄器畫面顯示，目擊者是昨日傍晚18點40分左右，行經仁愛路31巷雙向道路，前方一部黑色休旅車由仁愛路轉進31巷時，疑似為圖方便，直接靠左側逆向行駛並違停，將目擊者順向的車道卡住，加上對向車道也有順向車流，目擊者完全無法前進。

目擊者在車內抱怨黑色休旅車逆向停「真的服了他」後，沒想到一名男性乘客竟然從後座下車，緩步離開現場，全程無視被擋道的車輛，結果被認出是曾經擔任過立委的政治評論員邱毅。

邱毅搭乘的黑色休旅車由台北市大安區仁愛路轉進巷子，竟不走順向道，逆向違停在建物旁。（翻攝自爆料公社）

影片直接寫道，「直接在巷口逆向停車堵住車道，結果居然是某政治人物。」引發熱議，網友踴躍發言猛轟，「真唱邱」、「停這樣也真的是夠了！不送紅單對不起他」、「要去拜拜遇到髒東西」、「沒當立委就耍特權，讓牠當上還得了，看看這些藍白私下的品德吧」、「秋義耶，沒順便開過去，扯掉他的頭髮？？」

轄區大安分局今日表示，經初步檢視影像內容，車牌號碼及違規事實具體，依「道路交通管理處罰條例第7-1條」之規定，民眾可以具名上網至臺北市交通違規檢舉專區，敘明違規事實並檢具違規證據資料檢舉違規。

警方進一步指出，進一步主動調閱警用監視器影像資料，通知駕駛到案說明，查證違規事實及樣態後，將主動依法舉發。

