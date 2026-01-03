邱毅座車「逆向擋道」！畫面網轟「真唱邱」大安分局出手了

社會中心／綜合報導

前立委邱毅被民眾拍到座車「逆向違停」畫面掀起爭議。昨（2日）傍晚，他所搭乘的黑色休旅車行經台北市大安區仁愛路31巷時，疑似為貪圖方便，直接逆向停在巷口，甚至還從容開門下車，完全不顧後方車輛被堵死。相關影片曝光後，網友怒火沸騰，留言區瞬間淪為罵聲一片。大安分局今（3日）證實，經檢視影片內容，車輛逆向停放情況明確，將聯繫駕駛到案，依規開單。





邱毅座車「逆向直衝」擋道全堵死！畫面網轟「真唱邱」大安分局出手了

當時黑色休旅車從仁愛路彎進31巷後，直接靠左停下，占據了整個順向車道。（圖／民視新聞）

根據《爆料公社》流出的行車紀錄器畫面，事發時間在昨（2日）傍晚6點40分，當時黑色休旅車從仁愛路彎進31巷後，直接靠左停下，占據了整個順向車道，因對向也有車流，目擊者根本動彈不得，只能卡在原地等候。隨後有人下車，而拍攝者一看身分更傻眼，是前立委邱毅本人。

邱毅座車「逆向直衝」擋道全堵死！畫面網轟「真唱邱」大安分局出手了

邱毅所搭乘的黑色休旅車行經台北市大安區仁愛路31巷時，疑似為貪圖方便，直接逆向停在巷口。（圖／民視新聞）









原PO在影片貼文直言：「直接在巷口逆向停車堵住車道，結果居然是某政治人物」。相關畫面曝光後，引發網友們熱議，留言表示「真・唱邱」、「這種車位停法不開單說不過去」、「難怪我要去拜拜會遇到衰事」、「沒職位還這樣，當官還得了」、「秋義耶，沒順便請他下車對質？」等批評。對此，大安分局表示，依《道路交通管理處罰條例》第7-1條規定，民眾可具名至北市交通違規檢舉專區提出檢舉。警方也已調閱周邊監視器畫面，將通知駕駛出面說明，確認違規樣態後依法開罰。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

