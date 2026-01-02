邱毅怒了！好兄弟蔡正元將入獄 開噴馬英九：過河拆橋的毛病又犯了

即時中心／高睿鴻報導

前總統馬英九、前藍委蔡正元等人，因著名政治弊案「三中案」而官司纏身多年，近日二審判決結果出爐，高院決定維持一審原判，馬英九等人無罪、唯獨蔡正元因涉犯業務侵占罪，遭判刑3年6月。對此，素來與蔡正元交情深厚的前藍委邱毅，憤恨不平地指出，馬英九於宣判後「興奮地說，希望他是被司法追殺的最後一人」，顯示他「過河拆橋的老毛病又犯了」，竟遺忘蔡正元當初做了他的司法防火牆，如今卻還深陷坑裡。

回顧此案，北檢早於2018年就起訴馬英九、蔡正元、蔡妻洪菱霙、岳父洪信行、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清等人。本案則源於2003年12月9日國會三讀修廣電三法，設定2005年12月26日前「黨政軍」退出媒體；因此，後續就傳出中國時報團隊願出資90億，一口氣買下中視、中廣、中影等「三中」股權。

然而，北檢卻指控蔡正元，涉嫌侵吞中影1億7000萬以上資產；並控訴馬英九涉嫌賤賣三中及舊中央黨部大樓，致使藍營損失72億以上資產。因此，2018年7月起訴馬英九、蔡正元等人。不過，上述幾人進入法院後，皆一路採無罪答辯；一審除了蔡正元以外，其他數人皆判無罪。檢方不服上訴，但二審依舊駁回、維持原判。

二審判決指出，上述公司交易前，大抵經過公司內部評估程序，委由會計師就出具交易價格合理性報告、並經董事會於簽約前核定，未違反公開發行公司取得或處分資產處理準則；依相關證人證述，股權交易無其他買家；以及難認售價為賤賣價格等。至於舊黨部大樓雖售價低於市價，但由於於出售條件，設定購買者應為公益目的使用，所以難認被告馬英九、張哲琛等人，有背信行為及主觀犯意。

但蔡正元方面，他遭控擔任阿波羅公司董事長期間，明知公司為三方協議當事人就中影公司股權案之交易平台，因此持有中影公司股份，上開股份出售後所得價款自應歸屬阿波羅公司；但他竟因個人需求，意圖為自己不法所有，基於業務侵占及背信之犯意，將相關款項侵吞而為己用，最後共侵占近2.4億。所以，二審最終認定蔡涉犯業務侵占罪，判刑3年6月，也就是他將面臨牢獄之災。

前總統馬英九。（圖／翻攝自馬英九臉書）

對此，與蔡正元交好的邱毅，難過地發文說：「我的兄弟蔡正元卻要進去了，昨天上午，他打電話告訴我這個消息時，聽得出來他有感傷，捨不得嬌妻和小女兒。

他原本可以輕鬆擺脫這個官司的」。邱毅接著說明，「三中案」是牽涉國民黨賤賣黨產的大案，案子主角就是馬英九；而所謂的三中，就是中影、中廣、中視，蔡正元負責的是中影，「他為此背上了這條倒霉官司」。

他繼續說，蔡正元當初「很有義氣」地擔任馬英九的「司法防火牆」，之前遭收押禁見時，儘管檢察官輪番上陣、威逼利誘，「就是要他供出馬英九，轉做污點證人」，但還是很有硬氣地挺住。邱毅表示，蔡正元若供出馬，很可能可獲得無罪、緩刑或輕判，而當時蔡的嬌妻即將臨盆，當然很想出去陪伴妻子、看著小生命誕生。

結果最後，邱毅表示，竟是馬英九一審、二審都沒罪，蔡正元反而被重判3年6月。他因此憤怒地說：「二審宣判後，馬英九興奮宣稱，希望自己是被司法追殺的最後一人；他過河拆橋的老毛病又犯了，忘了蔡正元還陷在司法追殺的坑𥚃、忘了蔡正元做了他的司法防火牆」。





