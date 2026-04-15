邱毅批馬英九「昏庸、小肚雞腸」 憂蕭旭岑成第二個蔡正元：風暴恐燎原

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馬英九基金會風波延燒，邱毅發文憂蕭旭岑恐成「第二個蔡正元」。（圖／周志龍攝）

馬英九基金會風波持續延燒，前立委邱毅再拋震撼說法，他發文稱擔心國民黨副主席、馬英九基金會前執行長蕭旭岑恐成「第二個蔡正元」，並批評前總統馬英九「小肚雞腸」、「昏庸」，更直指整起事件背後疑有黑手操盤，這場政治風暴恐成燎原之勢。

邱毅昨（14）日晚間發文表示，蕭旭岑近期接受媒體專訪時「欲言又止」，擔心他成為「第二個蔡正元」，並提及馬英九曾指有台商捐款未入帳、疑涉財務紀律問題，是暗示蕭旭岑污了這筆錢，欲將其法辦；而蕭旭岑則回應，馬英九記憶出現落差，強調自身清白，並尊重基金會專案小組調查，暫不再對外回應。

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邱毅進一步將雙方說法加以解讀，認為事件可能涉及捐款使用認知差異，並推測相關爭議源於在馬英九有資金需求時，交由蕭旭岑先行運用處理，但事後因認知落差，加上有人為奪權刻意挑撥，導致馬英九誤認蕭旭岑涉及侵吞款項。

邱毅認為，此次事件為「茶壼內風暴」原屬內部紛爭，卻被有心人士放大，成為鬥爭奪權的工具。他指出，蕭旭岑近期出任要職，受到國名黨主席鄭麗文重用，在兩岸交流行程中表現亮眼，可能因此引發內部競逐與忌憚。

邱毅指稱，總統賴清德可能透過此事對付鄭麗文，「鬼魅小刀」或成為其鬥爭工具，也不排除有人為重回馬英九核心圈，試圖鬥倒蕭旭岑；同時，他也批評馬英九「小肚雞腸」、「昏庸」，並認為其已忘記事件原委，進而引發這場政治風暴。

邱毅猜測，這場風暴背後有「黑手」介入，包含政治力量與內部勢力，並直言事件恐持續擴大，甚至可能「成燎原之勢」。不過，上述說法均屬其個人評論與推測，仍待進一步查證。

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