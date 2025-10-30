邱毅指控涉「3大弊案」 邱議瑩要提告：抹黑或不實指控都會提出告訴

記者楊士誼／台北報導

前立委邱毅日前在政論節目上表示，還有四大弊案，民進黨立委邱議瑩跟賴瑞隆應各自把涉及的弊案講出來，更稱邱議瑩涉及三大弊案。邱議瑩今（30）日痛斥，有特定媒體影射地主背後的不法份子是她和市長陳其邁，若有抹黑就會提告，包括邱毅公然指控她涉弊，她將會就此提出法律告訴。

邱毅昨日在節目上稱，美濃大峽谷案背後得有多大的勢力，才會讓人喝下農藥？他也表示，還有四大弊案，邱議瑩跟賴瑞隆應各自把涉及的弊案講出來，更指稱邱議瑩在五大弊案當中就涉及三大弊案，包括美濃大峽谷案、馬頭山廢棄物、大寮光電案等。

廣告 廣告

邱議瑩上午受訪時指出，有關美濃大峽谷案，仍要呼籲柯志恩說明清楚，昨天地主兼盜挖者，即某議員的助理已經被檢方聲押，顯然背後的不法集團份子已經呼之欲出，柯志恩跟著該助理一起到地方視察，昨天某報紙更刻意把柯志恩的照片馬賽克，「我不知道這到底是什麼樣的一個狀況喔，在我呼籲柯委員也要出來說明清楚，檢調應該持續深入追查，物求把不法份子繩之於法」。

邱議瑩強調，現在有些特定媒體影射地主後面的不法份子是邱議瑩跟陳其邁，所以寧可自殺也不願意把背後的人說出來，她必須再次強調勿往勿縱，如果持續有抹黑與不實的指控，自己會提出告訴，包括昨天邱毅在電視節目上公然指控自己涉入五大弊案之中的三大弊案，「我會提出法律的告訴，我要在此一併正告大家」。

而對於柯志恩稱「現在派西瓜不會贏我，可能要換蓮霧」，邱議瑩也表示，尖酸刻薄的話不用講太多，不用把自己包裝成像一個教授，嘴巴裡面講出來的話卻都尖酸刻薄。她也強調，民進黨從來沒有派蓮霧、派西瓜出來跟柯志恩選，民進黨從頭到尾也都認為柯志恩是一個可敬的對手。面對這樣的對手，每一個人都是戰戰兢兢，謹慎甚至努力的往前行。她認為，柯志恩應該收起尖酸刻薄的嘴臉，好好的來拼一場選戰。



更多三立新聞網報導

正國會挺林岱樺選高雄！民進黨3參選人表態了：相信初選後大家會團結

扇子賞羅智強耳光起訴！法官考量邱議瑩憂心再生醫療法 判拘役10天

妨礙豬瘟調查！高雄市府重罰嘉里大榮300萬 邱議瑩怒：要追查背後原因

吃豬肉毋免驚！邱議瑩創意「早安圖」闢謠 知名豬排店讚：真的很重要

