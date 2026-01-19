邱毅指馬德案為政治追殺 點名「失去保護傘」的黃國昌是下一人

邱毅點名2月1日將失去「立委保護傘」的黃國昌，處境最危險。（翻攝自邱毅臉書）

《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑近日因涉嫌違反《國安法》等罪遭聲押獲准，引發社會議論。前立委邱毅對此拋出高度爭議的「政治陰謀論」，認為此案並非單純司法偵辦，而是賴清德政府針對政敵的系列手段，並大膽預言，在野黨指標人物中，「下一個最危險的就是黃國昌」。

邱毅於臉書發文，將前立委蔡正元即將入監、網紅「館長」陳之漢被提起公訴，與馬德的法律案件串聯，解讀為賴清德總統透過司法手段進行政治清算。邱毅也重提早年王炳忠案，指馬德遭聲押的手法比過去更為強硬，其目的在於警告媒體與反對者，他更指出，賴清德近期疑受國際與軍事局勢影響而顯得「杯弓蛇影」，導致其對政敵的態度轉趨強硬。

在邱毅的政治解讀中，他斷言「下一個就是黃國昌」，民眾黨主席黃國昌目前仍保有立法委員的「保護傘」，但隨著2月1日職務異動後，該防線將會失效。邱毅宣稱，檢察機關的手段早已「蓄勢待發」，正等待黃國昌失去立委身分後展開行動。

對於邱毅的指控，法律界普遍認為這屬於典型的「政治陰謀論」。在現代民主國家，司法體系運作均需依據法律證據與法定程序，行政首長若試圖插手司法，將面臨極大的法律與政治風險。





