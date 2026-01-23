邱毅求助遭冷回「慢走不送」 陸委會回應：無法核實

陸委會副主委梁文傑。（圖／東森新聞）





前立委邱毅遭到中國定性為「兩面人」，不但資產與社群帳號被凍結，甚至遭到限制出境因此求助陸委會，遭陸委會回應「慢走不送」，相關消息在網路上瘋傳。陸委會副主委梁文傑在例行記者會上表示，「慢走不送好像是我會用這樣的詞彙。」

梁文傑表示，「所謂慢走不送，好像是我會用這樣的詞彙，但是我從來沒有回應過這種事」。

梁文傑強調，陸委會沒有回應過相關消息，也沒有接獲邱毅的求助，這個消息陸委會目前沒有辦法核實，也刻能是網路謠言，總之沒有接獲過邱毅的求助。

