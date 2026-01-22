邱毅求助遭回「慢走不送」 梁文傑：陸委會從未收過

網傳前國民黨立委邱毅遭中國封殺，不僅資產被凍結，甚至想回台灣用健保卻被限制出境，曾求助大陸委員會卻遭回應「慢走不送」。陸委會副主委暨發言人梁文傑今（22）日表示，「慢走不送」好像是他會用的詞彙，但自己和陸委會從未接過邱毅的求助函件。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 網傳前國民黨立委邱毅遭中國封殺，不僅資產被凍結，甚至想回台灣用健保卻被限制出境，曾求助大陸委員會卻遭回應「慢走不送」。陸委會副主委暨發言人梁文傑今（22）日在例行記者會表示，「慢走不送」好像是他會用的詞彙，但自己和陸委會從未接過邱毅的求助函件，也無法核實，可能是網路謠言。

最近有網友在臉書和threads等社群平台發文指出，邱毅最近被傳在中國平台「全網封殺」，因為他在節目中提及中國經濟的現況，被中共認為是「兩面人」，導致帳號被封、資產凍結，甚至傳出邱毅有健康問題想回台灣用健保，結果被限制出境，求助台灣更遭陸委會回應「慢走不送」。

廣告 廣告

梁文傑今天回應媒體提問時表示，所謂「慢走不送」好像是他會用的詞彙，但自己和陸委會從沒有回應過，更未接過邱毅的求助，「所以這消息並我們沒辦法核實，也可能是網路謠言」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

前長榮高管欲用10萬行賄陸委會官員遭拒 高院今判6月有期徒刑

國台辦批打壓欺凌中配群體 陸委會：依法執行 中共沒有置喙的餘地